El teatro Latté Da ‘Bernarda Alba’ es sombrío, oscuro y hermoso

Por Pamela Espeland – MinnPost.com

Imagina que tu padre acaba de morir. Eres una mujer joven que anhela estar casada, o al menos que se te permita salir de casa. Tu madre, una formidable matriarca con un bastón que utiliza para caminar, golpear el suelo con énfasis y ocasionalmente balancearse en tu dirección, ha declarado que todas, incluyendo tus cuatro hermanas solteras, entre las edades de 20 a 39 años, pasarán los próximos ocho años de Luto. Son años, no meses, semanas o días.

Olvídate de presentarle tu caso a mamá. Mantiene a su propia madre senil de 80 años bajo llave, temiendo que los vecinos la vean vagando por el patio.

Será mejor que estés muerto.

Basada en la obra “La casa de Bernarda Alba” del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, que la terminó en 1936, poco antes de ser arrestada y ejecutada por un pelotón de fusilamiento al inicio de la Guerra Civil Española, el musical operístico de Michael John LaChiusa ” Bernarda Alba” se estrena el sábado en el Teatro Latté Da’s Ritz. Con un poderoso elenco para todas las mujeres, es sombrío, oscuro y hermoso.

Lo que ves primero es el set de Kate Sutton-Johnson. Una mansión española colgada de candelas y lámparas de araña; está rodeado por tres lados por listón vertical que parecen barras de la prisión. Alice Frederickson ha disfrazado el elenco de largos vestidos negros con corpituladores de encaje, faldas flamencas escalonadas y corsés roscados con rojo. La coreografía de Kelli Foster Warder y toda la producción es visualmente arrestada.

La música de LaChiusa impulsa la historia con ritmos y energía flamenca: aplausos, pisadas los pies, bofetadas en los muslos y dedos. La primera línea de cada canción (y a veces otras líneas también) termina con un grito – un rápido aumento en el tono – que es sorprendente al principio, luego emocionante. Algunas de las canciones arden con furia; algunos son hermosos, con armonías estratificadas y la dulzura de las voces de los cantantes. Algunos están llenos de esperanza ansante y desesperada. Y urgencia. El director musical y teclista Jason Hansen dirige una pequeña banda de músicos en viola, guitarra acústica y mandolina, contrabajo y flauta, clarinete y oboe.

Regina Marie Williams es Bernarda, ya desaparecida Antonio, el marido que la hizo sentir como una puta. (¡Aprendemos la razón de la primera canción, que incluye las amargas palabras “Happy happy family!”) La casa de Antonio es ahora su casa, sus establos ahora sus establos. Williams es magnífico en el papel. Sus pasos medidos al entrar en el escenario o cruces detrás de él son aterradores.

Las hijas de Bernarda son Angustias (Kate Beahen), la mayor, del primer marido anónimo de Bernarda; la segunda Magdalena (Nora Montañez), renunció a su destino de solterona; la tímida Amelia (Britta Ollmann); Martirio, el feo (Meghan Kreidler, lo opuesto a feo); y Adela (Stephanie Bertumen), la más joven, bonita y atrevida.

La madre de Bernarda, María Josepha (Kim Kivens), pide ser libre de ir al mar y sueña con tener más bebés. La sirvienta Poncia (Aimee K. Bryant) ha servido a Bernarda durante 30 años y la conoce bien: su rigidez, su hambre de chismes y poder. Una joven doncella (Haley Haupt) se alegra de que Antonio esté muerto; ella fue su víctima. Sarah Ochs interpreta a la sirvienta Prudencia y otros papeles, incluyendo representaciones mudas de hombres.

Angustias, que tiene su propia fortuna, se compromete a casarse con el joven y guapo Pepe el Romano. Pero ella no es la única hermana que lo ama, ni es la única a la que ama, o al menos persigue. Los hombres de “Bernarda Alba” -Antonio muerto, Oportunista Pepe y hombres en general- no son un grupo atractivo. Engañan, son abusivos, escupen y maldicen, “están buscando tierra, bueyes y una perra que no hará nada más que alimentarlos”.

Y, sin embargo, para las mujeres, son la única salida. Lorca subtitulaba su obra “Un drama de mujeres en los pueblos de España”. Bernarda y sus hijas no están solas en España, en el mundo o incluso en el pasado. Si hay un mensaje aquí por hoy, es aferrarse a nuestras libertades y luchar por ellas. (Esto es subrayado por un extracto en el programa de Azar Nafisi, autor de “Leer Lolita en Teherán”, sobre la difícil situación de las mujeres en Irán.)

Desde las notas iniciales, el escenario está listo para la frustración sexual, la sospecha, los celos, la traición y la violencia. ¡Feliz familia feliz! Mientras tanto, la casa gime y cruje y respira, como un barco en el mar (diseño de sonido de Kevin Springer), enfatizando aún más su aislamiento y la sensación de que algo malo está a punto de suceder.

Dirigida expertamente por Crystal Manich, que lideró “Coso fan Tutte” y “La Serva Padrona” para Mill City Opera en 2019, “Bernarda Alba” es una fuerza imparable que se mueve hacia un trágico desenlace. Es un mundo extraño, sombrío y claustrofóbico en el que pasar 90 minutos. También es nuevo para Latté Da. (Este es el estreno de la zona.) Después de “All Is Calm” y antes de “La Bohéme”, puede sorprender a algunos clientes habituales de Latté Da.

Si quieres un final feliz, busca en otro lugar. Pero si quieres ser seducido y cautivador, “Bernarda Alba” es para ti.

https://www.minnpost.com/artscape/2020/01/theater-latte-das-bernardo-alba-is-grim-dark-and-gorgeous/