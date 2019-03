El regreso, ópera prima de Blanca Rosa Blanco

El regreso es el título del filme que bajo la dirección de la reconocida actriz Blanca Rosa Blanco, se estrenará el jueves 21 de marzo a las 7:00 pm en el St. Anthony Main Theatre en Minneapolis, dentro del 10.o Festival de cine cubano en Minnesota. Blanca Rosa Blanco estará en Minneapolis para la presentación de su película.

Es la primera vez que Blanca Rosa Blanco dirige para la gran pantalla y lo hace acompañada de Alberto Luberta (LCB: La otra guerra), con quien también compartió la escritura del guión.

De acuerdo con Blanco, se trata de un suspenso que se acerca a historias de mujeres, de violaciones, culpables que no lo son e investigaciones policiales.

“Hay una tendencia a que las mujeres debemos hacer silencio ante determinada violencia y eso fue uno de los motivos por los cuales me acerqué al tema sin que fuera un didáctico, sin que fuera aburrido, que parece que está saturado, pero no es así y la película va un poco de eso.

“Está basada en argumentos y testimonios de personas que han pasado por ese tipo de violencia y hemos utilizado el policiaco como pretexto. Por otro lado, estoy identificada por supuesto, como todas nosotras que en algún momento de la vida nos hemos callado y otras hemos corrido el riesgo de que la palabra haya sido un dolor, a veces es tan doloroso el silencio como la palabra. Son muchas las situaciones que refieren una violencia y creo debe detenerse. No es una película feminista, es sencillamente de género”, afirmó.

Basado en testimonios reales, el policiaco persigue recuperar el deseo de los espectadores por asistir a salas de cines y disfrutar de un género como éste, explicó la directora.

Blanco también interpreta a Patricia, la protagonista del filme, una detective que recibe la noticia del fallecimiento de Mariano, quien había sido acusado injustamente y cuando viaja a comunicar lo sucedido a la familia se involucra más de lo esperado en la trama. Encontrar al culpable se convierte en su principal objetivo.

A través del policiaco la novel directora intenta hacer que las personas recuperen el deseo de ir al cine con un género de entretenimiento, lo cual no quiere decir que no tenga una dosis de pensamiento.

“El argumento y la idea original es mía, sobre todo por la demanda de un género que he estado trabajando por muchos años en la televisión (Tras la huella) y a raíz de eso queríamos buscar una plataforma un poco más amplia que nos permitiera tomarnos libertades que a veces la televisión no te permite”.

“Espero que puedan recibir este trabajo con toda la humildad de querer hacer un cine que las personas han demandado mucho, porque decir que el policiaco es un género ligero o menor, yo creo que también puede ser de autor y de pensamiento, solo hay que abrirse a hacer otro tipo de cine”, enfatizó.

El rodaje transcurrió en Matanzas. “Fueron siete semanas de rodaje, Matanzas es una ciudad hermosa y queríamos cambiar de imagen. La Habana ha estado un poco saturada en los últimos tiempos”, agregó.

“Yo fui la de la idea de hacerla allá porque durante un año estuve trabajando en Matanzas todos los miércoles y tenía que viajar todas las semanas y cada vez que llegaba a la entrada de la ciudad me parecía una cosa fabulosa. Este país necesita ser mostrado más allá de La Habana. Queríamos que tuviera una imagen universal porque el conflicto que presenta también es universal”, apuntó.

Este filme es también la primera película para muchas especialidades como, por ejemplo para Alexander González el director de fotografía. En sentido explicó: “Muchas personas decían que era demasiado arriesgado que un equipo entero fuera nuevo ante un fenómeno tan difícil, y ciertamente lo es, pero quisimos correr el riesgo. Creo que con ese deseo de la primera vez todos nos enfrentamos a algo de lo cual estamos bastante satisfechos”.

Acerca de próximas incursiones en la dirección de cine comentó: “Estoy escribiendo e investigando para hacer otra película relacionada con un tema social”.

Y aunque Blanca haya decido dedicar una parte de su tiempo a la dirección, no ha renunciado a la actuación:

“Terminé de filmar como actriz la película de Jorge Luis Sánchez sobre la vida de Julián del Casal. Un proyecto que teníamos hace aproximadamente ocho años y que finalmente se pudo llevar a cabo. Interpreto uno de los personajes más esperados de mi vida, María Acay, una mujer que de algún modo existió en la vida del poeta. Poder darme el lujo de hacer un personaje del siglo XIX en el cine creo que es una de las cosas que todos los actores queremos hacer y por suerte surgió esa posibilidad. Fue una de las experiencias más extraordinarias que he tenido en los últimos años de mi vida”.

Sin dudas, Blanca Rosa es una mujer de retos y así asume su vida: “Creo que me gustaría más investigar a partir de mí y hacer mis propios proyectos hasta que aparezca el personaje de este momento. Llevo 28 años trabajando, entonces llega la hora en que uno dice lo que me toca ahora no es lo mismo que hace 20 años. Además, hay carencias de personajes de mi edad, con conflictos e intereses que yo quiera interpretar como actriz”.

Cuando en una buena parte del mundo audiovisual se habla de Blanquita, sabemos que se trata de Blanca Rosa Blanco; es la popular mayor Mónica de la serie Tras la huella, para una parte considerable del público porque dio estilo a un personaje, pero también la compleja mujer que protagonizó la telenovela La otra esquina y ha estado en filmes (Habanastation, Lizanka, El premio flaco, Páginas del diario de Mauricio, y Leontina entre otras obras)

Después de 28 años de carrera, Blanco Rosa habla también de los proyectos que marcaron su vida, en el caso del teatro, La Noche de Abilio Estevez, y el personaje de Alejandrina en la telenovela “Salir de noche”, además de “Páginas del Diario de Mauricio” con Rolando Brito en el cine, el largometraje que le abrió las puertas.

Conforman el elenco de la película, Yadier Fernández, Rafael Lahera, Yazmín Gómez, Yaité Ruiz, Carlos Enrique Almirante y las actuaciones especiales de Verónica Lyn y Jorge Martínez.

El Regreso se exhibirá el jueves 21 de marzo, a las 7 pm en el St. Anthony Theatre en Minneapolis, como parte del 10.o Festival de Cine Cubano en Minnesota.

Este festival es presentado por: Minnesota Cuba Committee en colaboración con MSP Film Society

Para más información visite mspfilm.org o minnesotacubacommittee.org