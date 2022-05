El Proyecto del Maestro del Año de Minnesota (MNTOY)

Por: Sam Hernández

Cada año desde 1964 (57 años), Education Minnesota, el sindicato de maestros más grande del estado, honra a un maestro de Minnesota para que se convierta en el Maestro del Año (TOY) y sea considerado para el Maestro Nacional del Año. En el proceso, se saca a la luz a los 10 finalistas estatales de los cuales se selecciona al Maestro del Año. Esos 10 son seleccionados de 20 a 30 semifinalistas. Anualmente son seleccionados entre 200 y 300 nominados para su consideración. Todas las selecciones son realizadas por personalidades clave que conforman un comité de selección de 22 personas. Los 10 finalistas son bien conocidos por el estado y honrados por el programa TOY durante todo el año. Esto significa que el proyecto ha dado a conocer y ha honrado a 570 maestros extraordinariamente capacitados a lo largo de los años de su existencia. Ningún otro esfuerzo educativo estatal ha hecho una promoción tan inmaculada y necesaria del papel que juegan los maestros en nuestras vidas como este proyecto.

Este año, la comunidad latinx de Minnesota tiene un motivo especial de orgullo y celebración. ¡¡¡El programa Maestro del Año de Minnesota (MNTOY) ha seleccionado a Natalia Benjamin de Rochester como la Maestra del Año de Minnesota 2021!!! Ella es nativa de Guatemala. Ella es la primera Latinx en recibir este honor en los 57 años de existencia de este proyecto. ¡Ella ha “roto el techo” para nosotros! Seguiré este reportaje con un artículo sobre ella, pero primero les contaré sobre el proyecto MNTOY.

En 1964, el programa de Maestro del Año de Minnesota (MNTOY) fue organizado y suscrito por Education Minnesota (entonces conocida como la Asociación de Educación de Minnesota). El programa honra la excelencia en la educación y expresa aprecio por el maestro destacado que inspira mucho a los estudiantes, a otros educadores y a comunidades enteras. El MNTOY representa a la profesión como defensor de la educación y vocero de los docentes. Los coordinadores actuales del programa son Doug Dooher y Chris Williams. El número de teléfono central de Minnesota Education es 651/227-9541. Este programa es el mejor vehículo del estado que promueve los beneficios del aprendizaje básico y fundamental que los estudiantes deben obtener para satisfacer mejor las necesidades profesionales de la sociedad. También nos ilumina sobre el papel ultrasignificativo de los maestros.

Se recuerda a los funcionarios escolares al comienzo del año escolar que exhorten a todos los futuros nominados a presentar solicitudes entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre. Generalmente, se obtienen entre 200 y 300 nominados en ese momento. A todos los nominados se les envía una carpeta para completar y devolver antes del 15 de enero. Alrededor de 70 a 150 devuelven la carpeta completa. Estos son los que se convierten en candidatos. Se notifica a los candidatos que deben hacer un video de ellos mismos de 2 o 3 minutos. De ese esfuerzo, 20 a 30 terminan como semifinalistas. Un comité de selección de 22 personas revisa los videos de los semifinalistas y termina con 10 finalistas. Se le pide a cada uno de los 10 finalistas que dé una entrevista en persona al comité de selección. De esto, se elige un Maestro del Año. Se informa al público quién es el destinatario en agosto antes de que comience el nuevo año de educación.

Ha habido un aumento en la contratación de más maestros no blancos con el tiempo, pero aún no es suficiente. La población total de Minnesota es de aproximadamente 5.7 millones. De ese número, el 14% no son blancos (POC: personas de color). Alrededor del 6% de ellos son hispanos/latinos. Eso puede sonar pequeño, pero no lo es. Eso es más de 345,000 Latinx. ¡Ese número ha crecido un 38 % desde 2010 en comparación con un crecimiento del 8 % para el estado! Somos el grupo no blanco más grande del estado.

Hay 53,585 maestros en Minnesota. Alrededor del 5% son maestros de color (alrededor de 2,679). El 1% (536) de ellos son hispanos/latinos. La dotación de personal aún está lejos de representar a su cuerpo estudiantil multiétnico. La presión social actual por la equidad es fuerte y hay más mejoras en camino. Hay 845,404 estudiantes. El 34% de ellos no son blancos (287,437). La brecha racial/étnica de los maestros sigue siendo grande.

En 1968 (4 años después de que comenzó el programa TOY) yo fui el primer hispano/latinx en llegar a los 12 finalistas de TOY. Entre 2015 y 2021, 29 (de 80) fueron finalistas no blancos. Eso es impresionante. La mayoría de ellos eran afroamericanos. De los 57 maestros que recibieron el Premio al Maestro del Año, 6 de ellos han sido maestros de color. Con un movimiento social nuevo y más fuerte contra el racismo sistémico; el programa TOY será más inclusivo.

Las organizaciones no blancas, los padres, los líderes y los estudiantes también deben mejorar su conocimiento de los posibles maestros no blancos de TOY en sus escuelas pertinentes y asegurarse de que sean nominados para el programa TOY. Se lo debemos a ellos.