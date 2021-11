El periódico estudiantil de Harvard, con 148 años de historia, consigue su primera presidenta latina

Por: Joe Hernández-MPR

Raquel Coronell Uribe, una estudiante de historia y literatura de Miami, se convertirá en la primera presidenta latina del Harvard Crimson en los 148 años de historia del periódico estudiantil. Tomará el timón en enero.

“Es un gran honor”, dijo Coronell a NPR. “Aunque haya tardado 148 años, estoy encantada de poder estar en la posición de ser esa primera persona”.

Coronell cubre actualmente la responsabilidad policial como reportera del Crimson, donde ha escrito historias sobre la búsqueda de la universidad de un nuevo jefe de policía, entre otros temas. También trabaja como gestora de las redes sociales y edita los boletines electrónicos diarios del periódico.

El periodismo le viene de familia. Coronell nació en Colombia, pero su familia se vio obligada a trasladarse a Estados Unidos cuando ella tenía 6 años en respuesta a amenazas de muerte porque su padre era periodista de investigación.

De hecho, sus dos padres son periodistas. Y crecer rodeada de su trabajo despertó su interés por este campo.

“El hecho de que la gente esté dispuesta a llegar a ocultar las investigaciones y a esconder la verdad me hizo ver la importancia del tema”, dijo Coronell.

“Especialmente a medida que me he ido haciendo más consciente de lo que ocurrió, me ha hecho querer dedicarme al periodismo aún más, porque no puedo pensar en algo más impactante que proporcionar información vital a la gente que te rodea y permitirles tomar decisiones informadas y mejores”, añadió.

Elegida la próxima presidenta del Crimson tras un proceso de solicitud que requirió un ensayo y docenas de entrevistas, Coronell dijo que espera que su selección conduzca a más presidentes latinos en el futuro.

“Espero que abrir esa puerta permita que siga abierta”, dijo. “Eso es lo que me hace más ilusión”.

Coronell, que dirige el grupo interno de afinidad Latinx del Crimson, dijo que quiere que el medio de comunicación sea más inclusivo para los estudiantes hispanos y latinos, que suelen estar poco representados en las redacciones estudiantiles. Quiere que sus compañeros “sientan que pueden explorar este campo antes de salir al mundo real y a una industria en la que también están subrepresentados”.

Dijo que también quiere centrarse en la innovación digital en el periódico y continuar con el legado de los anteriores presidentes del Crimson, que se autodenomina como el periódico universitario más antiguo del país que se publica de forma continua (aunque otros periódicos podrían discrepar).

“No dejo de asombrarme de poder trabajar con gente tan brillante, con periodistas tan brillantes. Todos somos estudiantes, así que tenemos una carga de cursos completa y nos ocupamos de cosas de estudiantes, pero al mismo tiempo somos muy apasionados por el periodismo estudiantil, por informar a nuestra comunidad”, dijo Coronell. “Es una inspiración poder trabajar con ellos cada día, y estoy muy agradecido de poder dirigirnos en un nuevo año”.