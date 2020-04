El IRS brinda nueva información sobre cómo obtener la ayuda financiera por la crisis del coronavirus

tener que esperar a que se le envíe por correo.

Usualmente no debo presentar una declaración de impuestos, ¿aun así puedo recibir el pago?

Sí, las personas que habitualmente no presentan declaración de impuestos recibirán la ayuda de forma automática. No es necesario que presenten una declaración de impuestos, pues el gobierno usará la información que aparece en su documento de beneficios del Seguro Social. Esto incluye a los contribuyentes de bajos recursos, adultos mayores (senior citizens), quienes reciben Seguro Social, algunos veteranos y las personas discapacitadas que no requieren presentar una declaración de impuesto.

¿Cómo puedo presentar mi declaración de impuestos para recibir el pago?

El IRS pronto brindará la información explicándole a las personas en esos grupos cómo presentar una declaración para el 2019, con información simple pero necesaria, incluyendo el estatus bajo el cual la presentan, la cantidad de dependientes y la información para realizar el depósito directo en su cuenta bancaria.

Ello aparecerá aquí: IRS.gov/coronavirus

No presenté una declaración de impuestos en 2019 ni 2018, ¿puedo aún recibir el pago?

Sí. El IRS urge a las personas con alguna obligación tributaria que no hayan presentado sus declaraciones de impuestos en 2018 o 2019 que lo hagan tan pronto sea posible para poder recibir el pago de impacto económico.

Los contribuyentes deben incluir la información para realizar el depósito directo a sus cuentas bancarias.

Debo presentar una declaración de impuestos, ¿cuánto tiempo estará disponible el pago?

Por el resto del 2020.

Para quienes tengan la preocupación de visitar personalmente a un experto en impuestos o alguna organización comunitaria para obtener ayuda con la presentación de la declaración de impuestos, estos pagos de impacto económico estarán disponibles por lo que resta del 2020.

¿Dónde puedo obtener más información?

El IRS publicará toda la información clave en su página tan pronto como esté disponible. Puedes visitar la página web aquí: IRS.gov/coronavirus

Ten en cuenta que el IRS tiene actualmente personal reducido en sus oficinas.

https://www.univision.com/noticias/dinero/el-irs-brinda-nueva-informacion-sobre-como-obtener-la-ayuda-financiera-por-la-crisis-del-coronavirus