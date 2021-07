El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ve un ciclo de inacción en la reforma policial

Por: MPR

El ex policía de Minneapolis Derek Chauvin fue condenado la semana pasada a 22 años y medio por el asesinato de George Floyd.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, que llevó el caso, dice que no había un “número mágico” que esperaba en la sentencia. Era menos de los 30 años que había pedido, pero más de lo que marcan las directrices estatales, que piden unos 12 años y medio por asesinato no intencionado en segundo grado.

“Lo que realmente estaba en mi mente era la enormidad del momento y el hecho de que finalmente alguien fuera considerado responsable de lo que le ocurrió a George Floyd”, dijo Ellison a Noel King en el programa Morning Edition de NPR.

Ellison ha dicho que la sentencia de Chauvin es una de las más largas que se han dictado para un expolicía por el uso ilegal de fuerza letal. Es raro que se le acuse a un policía por matar a alguien durante su trabajo y aún más raro que se les condene.

Quiere que el Congreso apruebe la ley George Floyd Justice in Policing Act, que prohibiría las llaves de estrangulamiento y pondría fin a la inmunidad cualificada de las fuerzas del orden, entre otras medidas. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes en marzo. Ha sido objeto de negociaciones en el Senado, y la semana pasada los legisladores anunciaron un “marco” para avanzar.

He aquí algunos extractos de la entrevista:

Usted escribió que estamos atrapados en un “ciclo de inacción” sobre la reforma policial. ¿Qué quiere decir con eso?

Bueno, Kenneth Clark, el célebre sociólogo que realizó el estudio con muñecoa en el caso Brown contra la Junta de Educación y que posteriormente testificó ante la Comisión Kerner, se refirió a ello de forma conmovedora cuando dijo: “Mire, ya sabe, hay un ciclo. Se produce un acto de violencia por parte de un actor estatal, como un oficial de policía, y se producen protestas. A veces hay disturbios, y luego hay comisiones. Luego lo estudian y hacen recomendaciones. Y luego no se hace nada. Y eso ha ocurrido repetidamente”. Señaló un ciclo que comenzó ya en 1919 y 1917 en Chicago, cuando hubo un incidente que siguió ese patrón. Señaló los del ‘43, 1935. Y vio que ese patrón se repite.

Lo que necesitamos ahora es que organismos como el Congreso tomen medidas. La Ley de Justicia Policial George Floyd – sería genial que se aprobara. Pero luego hay legislaturas estatales que están estudiando piezas de legislación. Algunos han hecho algo. Creo que todas necesitan hacer más. Pero eso también incluye a los municipios y condados y a los departamentos y ciudades.

Tenemos que actuar para asegurarnos de que todos los estadounidenses sientan que van a ser tratados con respeto y dignidad por las personas que se dedican a protegerlos y servirlos.

Y, por cierto, los agentes de policía, muchos de ellos están totalmente de acuerdo con esto. Nuestro propio jefe se posicionó para condenar y decir que lo que hizo Derek Chauvin no era una actuación policial aceptable y no reflejaba los valores del Departamento de Policía de Minneapolis. Pero también 14 oficiales de base escribieron una carta abierta diciendo que “condenamos esto. Esto no es lo que creemos que debe ser el trabajo policial”. El agente más antiguo del Departamento de Policía de Minneapolis hizo lo mismo.

¿Qué tendría que haber en un proyecto de ley o en una ley para romper el ciclo de inacción del que ha hablado?

En primer lugar, quiero ver un registro nacional para que los malos policías no vayan de departamento en departamento. Me gustaría que se limitara la inmunidad cualificada para que haya cierta responsabilidad y los agentes sientan algún riesgo en el juego, y sepan que los malos policías no van a estar simplemente protegidos. Me gustaría ver, ya sabes, un mejor estándar para el uso de la fuerza para que no sea tan enormemente difícil probar estos casos. Así que hay una serie de cosas.