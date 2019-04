El día internacional de los trabajadores

Por Juan Mojarra

…salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, le sujetan las manos por la espalda con esposas, le ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentado en hilera de sillas delante del cadalso como un teatro…Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parsons, Engel hace un chiste a propósito de su capucha, Spies grita: “La voz que vas a sofocar será más poderoso en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora”. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa sede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable… (José Martí).

Cuatro de los miembros sindicales de los Mártires de Chicago que fueron detenidos, procesados, sentenciados y ejecutados en la horca por las autoridades estadounidenses.

El 1 de mayo de 1886, En la ciudad de Chicago donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades del país, 200,000 trabajadores iniciaron la huelga demandando una jornada laboral de ocho horas, la cual fue reprimida por la policía abriendo fuego y matando e hiriendo a un número desconocido de obreros.

Tras los sucesos en Chicago las organizaciones sindicales internacionales empezaron a darle un impulso para convertir el 1 de mayo en un día festivo, siempre reivindicando simultánea la reducción a ocho horas de la jornada laboral.

Fue hasta el 23 de abril de 1919 que el Senado de Francia ratificó la jornada laboral de ocho horas e hizo que por primera vez el 1 de mayo de 1919 fuera un día no laborable. Durante la segunda mitad del siglo XX y con la adopción del socialismo como sistema político en numerosos países de Europa y Asia y más tarde en África y América, dio un nuevo impulso al día internacional de los trabajadores. Donde se hicieron célebres los grandes desfiles frente al Kremlin en Moscú, en la República democrática alemana y en China.

Estados Unidos siendo el máximo representante de los países capitalistas, paradójicamente no se atreve a celebrar el 1 de mayo como día festivo para evitar una mayor influencia de los partidos y sindicatos de izquierda. Sin embargo, este Día Internacional de los Trabajadores, año con año, las calles de las ciudades principales del país son tomadas por cientos de miles de manifestantes. En estas marchas se unen asociaciones civiles que aprovechan para manifestar sus demandas al gobierno y a las autoridades competentes.

Este es el caso de la comunidad inmigrante a la que pertenecemos y las consignas principales para esta fecha será

“Licencia de conducir para todos, sin criminalización”

“Los inmigrantes no somos criminales”

“Somos Minnesotanos”

¿El tema actual que se habla diariamente en la comunidad es acerca de las licencias de conducir, pero te has preguntado qué participación has tenido para que este logro se haga casi una realidad? Muchas personas ya están haciendo planes para cuando tengan la licencia de conducir y está bien, pero en estos momentos en que todavía no se autoriza yo te invito a que no seas apático y que participes activamente.

Nos vemos este miércoles 1 de mayo en la calle Dale esquina con avenida University a las tres de la tarde para marchar hacia el Capitolio. No falles. Te esperamos.

Organizaciones participantes:

* Afscme 2822

* AFSCME Council 5

* AFSCME Local 34

* AFSCME 3800

* Anti-War Committee

* Asamblea de Derechos Civiles

* Black Immigrant Collective

• Club San Bernabé Tarímbaro en Minnesota

* Communist Party

* Communities United Against Police Brutality (CUAPB)

* COPAL MN

* East Side Freedom Library

* Elohuayotl Mitotiani

* Filipinx for Immigrant rights & Racial justice Minnesota – FIRM

* Freedom Road Socialist Organization – Twin Cities

* Freedom To Drive Minnesota

* Immigrant Movement for Justice

* Interfaith Coalition on Immigration (ICOM)

* Indigenous Roots Cultural Arts Center

* ISAIAH

* Kalpulli KetzalCoatlicue

* Manos a la Obra

* Mayday Bookstore

* MFT 59

* Minnesota Caravan Solidarity / Minnesota en Solidaridad con la Caravana

* Minnesota Cuba Committee

* Minnesota Hands off Honduras

* Minnesota Peace Action Coalition

* MIRAC – Minnesota Immigrant Rights Action Committee

* MN Back

* MN-Drivers Licenses for All, MN Immigrant Movement-MIM

* Morena Minnesota

* One Family, One Community

* People’s Justice Coalition

* Saint Paul Federation of Educators

* Students for a Democratic Society at the University of Minnesota

* Twin Cities Coalition for Justice 4 Jamar

* Twin Cities Socialist Action

* Vecinos Unidos en Northfield

* Women Against Military Madness (WAMM)