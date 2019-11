El consejo de la ciudad de Minneapolis prohíbe la terapia de ‘conversión’

Por: Matt Sepic y Tiffany Bui -MPR

Se espera que el Consejo de la Ciudad de Minneapolis (Minneapolis City Council) esta semana apruebe la prohibición de la llamada “terapia de conversión” para menores de edad. La práctica controvertida tiene como objetivo cambiar la orientación sexual de una persona de gay a heterosexual. Ha atraído la ira de muchos en la comunidad LGBT y otros, que dicen que no funciona, no tiene base científica, y equivale a tortura psicológica.

La ordenanza prohibiría a los profesionales de salud mental con licencia en Minneapolis a practicar lo que los detractores llaman terapia de conversión en cualquier persona menor de 18 años.

Roger Sánchez de Minneapolis dijo que desearía que tal prohibición hubiera existido cuando era un adolescente. Sánchez, que es gay, dijo que su padre y un obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días le instaron a recibir psicoterapia para cambiar su orientación sexual.

No implicaba tratamientos de choque ni nada físicamente invasivo, pero Sánchez dijo que lo que pasó fue perjudicial porque le hacía creer que de alguna manera estaba trastornado.

“Ellos estudian tu infancia y encuentran una causa por la cual eres gay. Y en cierto modo tratan de re-entrenarte” dijo Sánchez. “Así que, por ejemplo, me decían que necesitas jugar más fútbol, necesitas tener más interacción con hombres para tratar de volver a conectarme. Porque dijeron que fue algo durante la pubertad lo que me hizo gay”.

Sánchez se crió en California. Un estado que prohibió la práctica en todo el estado para menores en 2012. Una legislación similar se aprobó en la Cámara de Minnesota durante la última sesión, pero fracasó en el Senado estatal. Phillipe Cunningham, uno de los dos miembros transgénero del consejo de Minneapolis, dice que las ciudades deben actuar.

“No podemos confiar en las autoridades de más allá de nuestro municipio porque el cambio tiene que empezar localmente. Conocemos mejor a nuestros electores porque realmente los estamos sirviendo día a día”, dijo Cunningham.

Mónica Meyer con Outfront Minnesota dijo que Minneapolis tiene una larga historia de consagración de los derechos LGBT en el libro de ordenanzas.

“Cuando no había protecciones legales para nuestras familias, la ciudad de Minneapolis inició registros de asociaciones domésticas y realmente trató de establecer lo que podíamos hacer dentro del poder de la ciudad para reconocer el hecho de que tenemos parejas del mismo sexo y tienen hijos y viven en la ciudad”, dijo Meyer.

Decenas de personas llenaron las cámaras del consejo el lunes para testificar a favor de la prohibición de la llamada terapia de conversión. Pero el residente de Minneapolis Michael Newland instó a los miembros del consejo a reconsiderarlo.

Newland dice que a los 17 años buscó voluntariamente tratamiento para tratar su atracción hacia otros del mismo sexo porque quería vivir su vida de acuerdo con su fe cristiana. No lo llamó coercitivo o abusivo.

“Y mientras trabajaba a través de una infinidad de temas, de hecho, mis atracciones sexuales hacia los hombres disminuyeron gradualmente y las atracciones heterosexuales finalmente surgieron. Hoy puedo decir que estoy viviendo en paz y estoy muy satisfecho con mi vida. De hecho, ahora estoy felizmente casada con una mujer”, testificó Newland.

Los activistas LGBT dicen que esperan que si los consejos de Minneapolis, St. Paul y Golden Valley prohíben la terapia de conversión, la legislatura actuará.

Pero si lo intentan de nuevo, los legisladores estatales seguramente enfrentarán resistencia. Moses Bratrud, director de comunicaciones del Consejo de Familia de Minnesota, dijo que la atención de salud mental ya está regulada a nivel estatal, y que los profesionales que abusan de sus pacientes enfrentan sanciones, incluyendo la pérdida de su licencia.

Bratrud dijo que las prohibiciones estatales o municipales de lo que él llama “esfuerzos de cambio de orientación sexual” violan las protecciones de la Primera Enmienda del habla y la religión.

“Ciertamente no es para todos, pero tengo que defender a esas personas y decir que la ciudad no tiene derecho a interferir en qué tipo de atención de salud mental eliges para ti y los objetivos que te has fijado”, dijo Bratrud.

En los tribunales federales, el problema sigue sin resolverse. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la prohibición de California. Pero por medidas estrechas, un tribunal de distrito en Florida derribó una ordenanza en Tampa que es similar a la propuesta en Minneapolis.

Pero los partidarios de la medida aquí dicen que incluso si la aplicación es limitada geográficamente, su aprobación envía el mensaje a los jóvenes LGBT de que su orientación sexual no es un problema que necesita reparación.

https://www.mprnews.org/newspartners/story/2019/11/19/minneapolis-council-panel-oks-ban-on-conversion-therapy