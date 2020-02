El Congreso de Perú se fragmenta tras las elecciones extraordinarias

Por: Jacqueline Fowks – El País

Acción Popular es la formación más votada, el fujimorista Fuerza Popular se desploma hasta el sexto sitio y el ultraconservador Frente Popular Agrícola sorprende como la segunda fuerza, según los primeros resultados

La configuración de fuerzas políticas en el Congreso de Perú se ha modificado tras las elecciones extraordinarias de este domingo, de acuerdo con los primeros resultados. Un conteo rápido de Ipsos Perú da cuenta de que el partido de centroderecha Acción Popular es ahora la primera minoría en el Legislativo. El fujimorista Fuerza Popular, que hasta septiembre fue la mayoría opositora, fue desplazado al sexto lugar por cantidad de votos. La segunda fuerza más votada es un partido político ultraconservador y mesiánico, con base social urbana y rural en las clases media-baja y baja, llamado Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap).

Sin embargo, más votos no se traduce en más representación parlamentaria. Debido a la fórmula de repartición de diputaciones, el Frepap no tendrá el segundo mayor número de escaños, sino el partido Alianza por el Progreso, del empresario César Acuña, que actuó como aliado del fujimorismo y del Partido Aprista en el Congreso disuelto en septiembre, explicó el director de Ipsos, Alfredo Torres.

Perú asistió a unos comicios extraordinarios porque por primera vez eran solo para elegir al Congreso. Está previsto que el nuevo Parlamento se instale en marzo y estará en funciones hasta julio de 2021 debido a que el 30 de septiembre pasado el presidente, Martín Vizcarra, cerró el Congreso y convocó a elecciones, tras la crisis política que azotó al país sudamericano el año pasado y la tensión entre poderes que marcó los últimos tres años de la política peruana.

La disolución del Legislativo fue el punto final de un trance que empezó en agosto de 2016, cuando la mayoría fujimorista y sus aliados declararon la guerra al Ejecutivo. Los fujimoristas usaron su mayoría absoluta para proteger a autoridades vinculadas con la trama de corrupción del sistema de justicia y a la presidenta de Fuerza Popular, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos en el caso Odebrecht. Además, obstruyeron la reforma política y del sistema de justicia que impulsó Vizcarra, que llegó al poder tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)en marzo de 2018.

La noche del domingo la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregó resultados preliminares, con menos del 25% del escrutinio y desagregados por región, es decir, sin presentar aún un balance nacional. Más de 24,7 millones de electores estaban convocados y alrededor del 20% no acudió a las urnas, según la ONPE. En el país sudamericano las multas por no votar oscilan entre los seis y los 26 dólares. El monto de la infracción depende de si el ciudadano vive o no en un distrito calificado como pobre.

Además del castigo del electorado a Fuerza Popular, el Partido Aprista ha sido excluido del nuevo Congreso. El porcentaje de votos válidos que ha alcanzado, excluyendo nulos y viciados es del 2,6%, según el conteo rápido de Ipsos Perú. De reflejarse esta tendencia en los resultados definitivos, el partido del expresidente Alan García (1985-1990; 2006-2011), que murió en abril pasado tras pegarse un tiro cuando iba a ser detenido por la trama de corrupción de Odebrecht, se quedaría lejos del 5%, el umbral electoral para obtener representación.

Otra fuerza que perdió presencia en el Legislativo es uno de los frentes más antiguos de la derecha, el Partido Popular Cristiano, fundado en 1966. Solidaridad Nacional, que hizo una campaña de ultraderecha que incluyó argumentos xenófobos y racistas, también se ha quedado fuera del Congreso y no tendrá representación.

El partido que obtuvo la primera minoría, el derechista Acción Popular, fue aliado del fujimorista Fuerza Popular en el Congreso disuelto en septiembre, con la excepción de un par de congresistas que se abstuvieron de sumarse. Acción Popular está marcada por las divisiones internas. La formación, pese a tener como presidente al gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, está escindida en tres, con otros líderes como el exvicepresidente peruano Raúl Diez Canseco y el excongresista Víctor García Belaunde, que disputan el liderazgo interno.

El Frepap ha sorprendido en el escenario político al concentrar el segundo mayor número de votos, pese a que sus candidatos no tuvieron presencia mediática en la campaña electoral. La formación tiene como símbolo un pez que alude al cristianismo y la abundancia. Sus candidatos y seguidores hicieron campaña recorriendo las calles en vehículos blancos que portaban su símbolo y el lema “El agro al poder”.

El Frepap tiene un mensaje mesiánico y lo preside Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, el hijo de Ezequiel Ataucusi Gamonal, fundador de una secta evangélica llamada Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Sus seguidores visten túnicas, las mujeres suelen llevan un velo, y la mayoría de los varones usan la barba crecida.

De acuerdo con las proyecciones de Ipsos Perú, el partido Unión por el Perú, que lidera desde prisión Antauro Humala —hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), que estuvo en prisión nueve meses tras ser investigado por el caso Odebrecht— será la tercera minoría después de Alianza por el Progreso. Virgilio Acuña, el número uno en la lista del partido, tuvo como principal propuesta en su campaña la pena de muerte en casos de “gran corrupción, violadores y feminicidas”. Antauro Humala está preso desde 2005 por liderar el ataque a una comisaría, en el que murieron cuatro policías. Tras el asalto, el hermano del exmandatario exigió la dimisión del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y protestar contra la baja del Ejército de su hermano Ollanta. Al igual que Virgilio Acuña, Humala es partidario de la pena de muerte. Se espera que al menos otros cinco partidos tengan un lugar en el nuevo Congreso.

https://elpais.com/internacional/2020/01/27/america/1580086490_227669.html