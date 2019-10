El Che no fue asesinado por la CIA… según la CIA

Opinión Por: Marcos Dávila

Un cuento que ya hemos escuchado muchas veces: Que Fidel y el Che estaban peleados, versión de la CIA; que Fidel no apoyó al Che en Bolivia, versión de la CIA; que Camilo Cienfuegos fue desaparecido por los mismos revolucionarios, versión de la CIA; que la carta de despedida del Che no es del Che, versión de la CIA; que la CIA no ordenó la ejecución del Che, versión de la CIA…

Ernesto Che Guevara («Che») sería espiado por la Central Intelligence Agency (CIA), organización de espionaje estadounidense que se ha destacado por su paramilitarismo en América Latina, desde mucho antes de que se convirtiera en ese gran revolucionario, desde que pasó por Guatemala (1954) hasta el día en que la misma CIA ordenó a un boliviano cometer un crimen de guerra (1967).

La ejecución del Che es uno de esos tan lamentables sucesos en donde el latinoamericano dispara, asesina, se ensucia las manos y obedece órdenes extranjeras para matar a otro latinoamericano. Mientras que el norteamericano coordina, supervisa, provee el arma y, además, ordena jalar el gatillo.

Si alguien sabe cómo salirse con la suya esa es la CIA, que cuando asesina o manda a asesinar mantendrá el control total de la «versión oficial» del caso en donde esté implicada. Sobre la ejecución del Che, la CIA cómodamente señaló a Bolivia de ser ellos los autores intelectuales. La CIA, será tan metódica que lo asesinan y, aún a la fecha, harán creer a todo mundo de que ellos eran los más interesados en «querer vivo al Che». «Estados Unidos no quería al Che muerto» será, hasta el día de hoy, la versión más sonada. Y muchos medios de comunicación, intelectuales, escritores quedarán más que satisfechos con esa versión de los hechos. El ocupante en turno de la Casa Blanca, Lyndon B. Johnson (1963-1969), de forma simuladora, como para zafarse y fortalecer la «versión oficial», dirá que había sido una «decisión estúpida» el haber asesinado al Che.

Mientras tanto, aprovechando que hoy estamos recordando al Che Guevara, habría que preguntarse: ¿quién la vigila, ¿quién la juzga y bajo qué leyes se rige la CIA?