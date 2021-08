El CDC cambia de dirección sobre el uso de las mascarillas en interiores en algunas partes de EE.UU.

Por: Associated Press

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) cambiaron el martes el rumbo de algunas directrices sobre el uso de mascarillas, recomendando que incluso las personas vacunadas vuelvan a usarlas en interiores en las partes de EE.UU. donde la variante delta del coronavirus está causando aumentos de la infección.

Citando nueva información sobre la capacidad de propagación de la variante entre las personas vacunadas, el CDC también recomendó el uso de mascarillas en interiores para todos los profesores, el personal, los estudiantes y los visitantes de las escuelas de todo el país, independientemente del estado de vacunación.

Por otra parte, el presidente Joe Biden dijo que su administración estaba considerando exigir a todos los trabajadores federales que se vacunaran. Sus comentarios se produjeron un día después de que el Departamento de Asuntos de los Veteranos se convirtiera en la primera agencia federal en exigir que sus trabajadores sanitarios reciban la vacuna.

Biden desestimó las preocupaciones de que la nueva guía de enmascaramiento del CDC pueda causar confusión, diciendo que los estadounidenses que siguen sin vacunarse son los que están “sembrando una enorme confusión.”

“Cuanto más aprendemos sobre este virus y la variación delta, más tenemos que preocuparnos y ocuparnos. Y sólo hay una cosa que sabemos con certeza: si esos otros 100 millones de personas se vacunaran, estaríamos en un mundo muy diferente”, dijo.

La Casa Blanca no tardó en dar un giro a sus propias orientaciones sobre el uso de mascarillas, pidiendo a todo el personal y a los periodistas que se pongan mascarillas en los espacios cerrados porque los últimos datos del CDC muestra que Washington se enfrenta a un nivel considerable de transmisión del coronavirus.

La nueva política del CDC en materia de mascarillas se produce tras las recientes decisiones de Los Ángeles y San Luis de volver a imponer el uso de mascarillas en interiores en medio de un aumento de los casos de COVID-19 y de las hospitalizaciones, que han sido especialmente graves en el sur del país. El país registra una media de más de 57.000 casos diarios y 24.000 hospitalizaciones por COVID-19.

La orientación sobre las máscaras en lugares públicos cerrados se aplica en las partes de los EE.UU. con al menos 50 nuevos casos por cada 100.000 personas en la última semana. Esto incluye el 60% de los condados de EE.UU., según las autoridades.

La mayoría de las nuevas infecciones en Estados Unidos siguen produciéndose entre personas no vacunadas. Las denominadas infecciones de avance, que generalmente causan una enfermedad más leve, pueden darse en personas vacunadas. Cuando predominaban las cepas anteriores del virus, las personas vacunadas infectadas tenían niveles bajos de virus y se consideraba poco probable que propagaran el virus, dijo la Dra. Rochelle Walensky, directora del CDC.

Pero con la variante delta, el nivel de virus en las personas vacunadas infectadas es “indistinguible” del nivel de virus en las narices y gargantas de las personas no vacunadas, dijo Walensky.

Los datos surgieron en los últimos días a partir de más de 100 muestras de varios estados y otro país. No se han publicado, y el CDC no lo ha hecho público. Pero “es lo suficientemente preocupante como para sentir que tenemos que actuar”, dijo Walensky.

Las personas vacunadas “tienen el potencial de propagar el virus a otros”, dijo.

Durante gran parte de la pandemia, el CDC aconsejó a los estadounidenses que usaran mascarillas al aire libre si se encontraban a menos de dos metros de distancia.

Luego, en abril, cuando las tasas de vacunación aumentaron considerablemente, la agencia suavizó sus directrices sobre el uso de máscaras en el exterior, diciendo que los estadounidenses totalmente vacunados ya no necesitaban cubrirse la cara a menos que estuvieran en una gran multitud de extraños. En mayo, las directrices se suavizaron aún más para las personas totalmente vacunadas, permitiéndoles dejar de usar máscaras al aire libre en multitudes y en la mayoría de los ambientes interiores.

Las directrices seguían exigiendo el uso de mascarillas en lugares cerrados muy concurridos, como autobuses, aviones, hospitales, prisiones y refugios para personas sin hogar, pero despejaban el camino para la reapertura de los lugares de trabajo y otros sitios.

Las directrices posteriores del CDC indicaron que las personas totalmente vacunadas ya no tenían que llevar máscaras en las escuelas.

Durante meses, los casos de COVID, las muertes y las hospitalizaciones estaban disminuyendo de forma constante, pero esas tendencias empezaron a cambiar a principios del verano cuando la variante delta, una versión mutada y más transmisible del virus, empezó a extenderse ampliamente, especialmente en las zonas con menores tasas de vacunación.

Algunos expertos en salud pública dijeron que pensaban que la decisión anterior del CDC estaba basada en una buena ciencia. Pero esos expertos también fueron críticos, señalando que no se pidió a los estadounidenses que documentaran su estado de vacunación, lo que creó un sistema de honor. Las personas no vacunadas que no querían usar máscaras en primer lugar lo vieron como una oportunidad para hacer lo que querían, dijeron.

“Si todas las personas no vacunadas fueran responsables y llevaran mascarilla en casa, no estaríamos viendo esta oleada”, dijo el Dr. Ali Khan, antiguo investigador de enfermedades del CDC que ahora es decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Nebraska.