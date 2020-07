El CDC actualiza y amplía la lista de personas en riesgo de padecer la grave enfermedad de COVID-19

Basándose en una revisión detallada de las pruebas disponibles hasta la fecha, el CDC ha actualizado y ampliado la lista de quienes corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de COVID-19.

Los adultos mayores y las personas con afecciones médicas subyacentes siguen teniendo un mayor riesgo de padecer enfermedades graves, pero ahora el CDC ha definido con más detalle los riesgos relacionados con la edad y las afecciones.

A medida que se dispone de más información, un número considerable de estadounidenses corren un mayor riesgo de padecer enfermedades graves, lo que pone de relieve la importancia de seguir aplicando medidas preventivas.

“Entender quiénes corren mayor riesgo de padecer enfermedades graves ayuda a las personas a tomar las mejores decisiones para ellos mismos, sus familias y sus comunidades”, dijo el director del CDC, Robert Redfield MD. “Aunque todos estamos en riesgo de contraer COVID-19, debemos ser conscientes de quiénes son susceptibles de sufrir complicaciones graves para que tomemos las medidas adecuadas para proteger su salud y bienestar”.

El riesgo de COVID-19 relacionado con la edad

El CDC ha eliminado el umbral de edad específico de la clasificación de adultos mayores. El CDC advierte ahora que, entre los adultos, el riesgo aumenta constantemente a medida que envejecen, y no sólo los mayores de 65 años tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades graves.

Datos recientes, incluyendo un MMWR publicado la semana pasada, han demostrado que cuanto más mayores son las personas, mayor es el riesgo de padecer una enfermedad grave a causa de COVID-19. La edad es un factor de riesgo independiente para las enfermedades graves, pero el riesgo en los adultos mayores también está relacionado en parte con el aumento de la probabilidad de que los adultos mayores también tengan afecciones médicas subyacentes.

El riesgo de COVID-19 relacionado con afecciones médicas subyacentes

El CDC también actualizó la lista de condiciones médicas subyacentes que aumentan el riesgo de enfermedades graves después de revisar los informes publicados, los estudios previos a la impresión y varias otras fuentes de datos. Los expertos del CDC determinaron entonces si había evidencia clara, mixta o limitada de que la condición aumentaba el riesgo de una persona de padecer una enfermedad grave, independientemente de la edad.

Existe evidencia consistente (de múltiples estudios pequeños o una fuerte asociación de un estudio grande) de que ciertas condiciones específicas aumentan el riesgo de una persona de padecer una enfermedad grave por COVID-19:

– Enfermedad renal crónica

– EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)

– Obesidad (IMC de 30 o más)

– Estado inmunocomprometido (sistema inmunológico debilitado) por el trasplante de órganos sólidos

– Enfermedades cardíacas graves, como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias o cardiomiopatías.

– Enfermedad de células falciformes

– Diabetes de tipo 2

Estos cambios incrementan el número de personas que caen en los grupos de mayor riesgo. Se estima que el 60 por ciento de los adultos estadounidenses tienen al menos una condición médica crónica.

La obesidad es una de las afecciones subyacentes más comunes que aumenta el riesgo de padecer una enfermedad grave, ya que alrededor del 40 por ciento de los adultos estadounidenses tienen obesidad. Cuantas más afecciones médicas subyacentes tenga la gente, mayor será su riesgo.

El CDC también aclaró la lista de otras afecciones que pueden aumentar el riesgo de una persona de sufrir una enfermedad grave, incluyendo adiciones como el asma, la hipertensión arterial, afecciones neurológicas como la demencia, enfermedades cerebrovasculares como un derrame cerebral y el embarazo. Un MMWR publicado hoy se suma al creciente conjunto de investigaciones sobre el riesgo al comparar los datos sobre mujeres embarazadas y no embarazadas con la infección por SARS-CoV-2 confirmada en el laboratorio. Las mujeres embarazadas demonstraron una probabilidad significativamente mayor de ser hospitalizadas, ingresadas en la unidad de cuidados intensivos y recibir ventilación mecánica que las mujeres no embarazadas; sin embargo, las mujeres embarazadas no demonstraron mayor riesgo de muerte por COVID-19.

Protegerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad

Toda actividad que implique contacto con otros tiene algún grado de riesgo en este momento. Saber si tiene un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave y comprender los riesgos asociados a las diferentes actividades de la vida diaria puede ayudarle a tomar decisiones informadas sobre qué actividades debe reanudar y qué nivel de riesgo aceptará. Esta información es especialmente crítica a medida que las comunidades comienzan a reabrirse.

Todos deben seguir haciendo de su parte para poner en práctica estrategias de prevención, como centrarse en actividades en las que se pueda mantener el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia, limitar el contacto con las superficies que se tocan habitualmente o los objetos que se comparten y desinfectarlos. También un protector de cara de tela cuando se esté cerca de personas con las que no se vive, especialmente cuando sea difícil mantenerse a 6 pies de distancia o cuando la gente esté en el interior. Al tomar estas medidas, puede ayudar a protegerse a sí mismo, a sus seres queridos y a las personas que lo rodean, incluyendo a las más vulnerables a enfermedades graves.

El CDC continuará actualizando y compartiendo información sobre el riesgo de enfermedades graves a medida que se disponga de más información. Para obtener más información sobre cómo evitar enfermarse con COVID-19, visite el sitio web de los CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html.

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p0625-update-expands-covid-19.html?fbclid=IwAR3LfyIJjnQwYELrfWJYuekk9fdlqLwUaNuDa_IYq1wpnefBFB_8pFSg1h0