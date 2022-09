El artista “minneruano” explora la identidad en una nueva exposición en Minneapolis

Por Jacob Aloi-MPR

La artista Melodee Strong estaba nerviosa. A pocos días del comienzo del mes de la Herencia Hispana, le faltaban elementos clave para su exposición en una galería del noreste de Minneapolis. Una serie de piezas en las que aparecían sus padres aún necesitaba ser montada en cajas de luz que todavía no habían llegado. Otras obras de arte estaban inacabadas.

“Ahora mismo tengo, creo, 15 obras en la exposición”, dijo Strong. “Con suerte, tendré algunas más que añadir para cuando se inaugure”.

A medida que trabajaba, Strong se sentía más segura.

“Todas las piezas están encajando”, dijo.

Strong es ilustradora de formación y también es conocida por su obra mural, pero para su nueva exposición individual, titulada “Lineas de Sangre”, ha creado piezas que van desde los textiles hasta la pintura. La exposición será la primera individual de Strong en más de una década.

“Ser responsable de todo el espacio de una galería… y comisariar tu propia obra es siempre un reto”, pero también le ha permitido explorar temas y asuntos personales para ella.

Uno de esos temas es su identidad como “Minneruvian”, su combinación de Minnesota y Perú.

“Realmente estaba buscando esta especie de yuxtaposición de estas dos culturas tan diferentes”, dijo. “Hablé de los prejuicios, el racismo y la ignorancia que conlleva ser latino”.

Strong, profesora de arte de secundaria e instructora en varios colegios de las Ciudades Gemelas, creció en St. Dijo que su crianza en esa parte de Minnesota no le dio la oportunidad de comprender plenamente su identidad. Strong dijo que crecer con un estándar de belleza blanco influyó en cómo se veía a sí misma y recuerda el racismo al que se enfrentó su madre peruana.

“Mi madre tuvo que asimilarse, no necesariamente por elección, sino por supervivencia, y para que ella ganara o adquiriera esa especie de llamado sueño americano”, dijo Strong.

La madre de Strong orientó a Melodee y a su hermana hacia la asimilación, con la esperanza de que les facilitara la vida en una comunidad anglófona y predominantemente blanca. La exposición le permitió explorar más su herencia peruana.

“Los últimos meses he estado realmente reflexionando, escribiendo, recopilando imágenes, investigando [y] acercándome a mi familia peruana para aprender un poco más sobre algunas de las cosas que me faltan en mi propia herencia y conocimiento”.

También exploró su lado minnesotano. Dijo que su identidad mixta no puede separarse.

“Creo que tienen que estar juntas, porque no sería quien soy sin mi padre, y no sería quien soy sin mi madre”, dijo Strong. “Tengo que hablar de ambas culturas. Me refiero a que me crié en Minnesota. Por eso me identifico como “minneruano”, porque soy un minnesotano empedernido, amo a mis Vikings y a mis Lynx”.

Otro elemento de la exposición es su relación con su familia, y el trauma que vivieron de diferentes maneras. Dice que poder hablar de ello a través de su arte le ha ayudado en el proceso de curación.

“He reflexionado mucho sobre mi educación y mis relaciones familiares”, dijo, “Ha habido muchos cambios en algunas de esas relaciones… Creo que el arte me ha ayudado con eso”.

El arte de Strong se expondrá en la Northeast Sculpture Gallery Factory. La exposición se inauguró el 16 de septiembre y estará abierta hasta el 15 de octubre, con una charla de la artista programada para el 7 de octubre.