Eduardo Yáñez reconoce que cometió un error con el reportero al que golpeó

Por primera vez Eduardo Yáñez abre su corazón y reflexiona sobre este momento, y otros que han marcado su vida.

Por Carolina Amézquita Pino-People en español

En octubre de 2017, Eduardo Yáñez se colocó en el ojo del huracán tras golpear al reportero Paco Fuentes en una alfombra roja. El actor finalmente logró un acuerdo económico con el agredido. El tiempo ha pasado y por primera vez, el protagonista de la telenovela Destilando amor reconoce que cometió un error al realizar ese ataque contra el miembro de la prensa, aunque reconoce que estaba pasando por un difícil momento personal que luego aceptó.

“Cuando pasó aquellos de Los Ángeles, dije: ‘la cagué [hice mal] bien gacho'”, confesó al programa mexicano de televisión El minuto que cambió mi destino (Imagen TV). “La vida del ser humano en sí, no solo del actor, hay altas, bajas y así. Y en ese tiempo de enfermedad que tuve, porque duré enfermo casi año y medio por una intoxicación de cortisona, te hace analizar tantas cosas y descubrir tantas cosas de ti que no sabías”.

El intérprete de Octavio Sánchez en la telenovela Corazón guerrero asegura que no hay una razón para las agresiones en su contra por parte del gremio periodístico porque él solo busca hacer su trabajo y le ha constado mucho hacerse de un nombre. “Cuando a mí me han atacado es porque les caigo gordo, porque no me he hecho nada. Qué periodista hombre o mujer puede presumir que es mejor persona que yo, quiero que venga y me lo diga. No soy excelente persona, soy normal. Me enojo cuando me provocan o amanezco con el pie izquierdo o cometo errores como tengo aciertos. Soy un ser humano normal como cualquier otro”, advirtió.

El exjugador de fútbol americano dejó calor que nunca ha estado interesado en causar polémica; por el contrario, solo está enfocado en su carrera profesional y le gusta mantener su intimidad en al ámbito de lo privado.

“Nunca me he dado a conocer por mi vida personal; siempre ha sido mi trabajo lo que habla por mí porque es lo que le entrego al público, y también a los periodistas. La crítica de los periodistas sobre mi trabajo es bienvenida”, advirtió. “Siempre supe que no quería hablar de mi vida personal. No porque la quiero esconder, sino porque a mí me molesta hablar de cosas que me provocan un gran dolor”.

Eduardo Yáñez actualmente está de estreno en la serie El tío, donde intérprete a un travesti dueño de un club nocturno.