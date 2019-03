Dos nativos de Minnesota ganan premios Oscar

Associated Press, MPR

Dos nativos de Minnesota se llevaron a casa el Oscar el domingo por la noche, incluyendo “Green Book” ganadora de la mejor película, y “Free Solo” como mejor documental.

El nativo de Edina, Jim Burke, produjo el drama de la era de la segregación, la cual también ganó el premio de mejor actor de reparto por la actuación de Mahershala Ali como Don Shirley, y el mejor guión original, durante los Premios de la Academia Número 91, en Los Angeles.

“Esto es como un sueño”, dijo Burke mientras aceptaba el trofeo con el elenco y el equipo de la película. “Hicimos esta película con amor, lo hicimos con ternura y respeto”.

La película trata sobre la verdadera historia de un viaje por carretera en el 1962. Shirley, un pianista afroamericano, se embarcó en una gira de conciertos por el Sur y contrató a un portero italiano-estadounidense desempleado para que lo condujera y lo protegiera. El conductor y el pasajero forman una amistad pesar de la tensión racial que ocurre a su alrededor.

El director Peter Farrelly agregó de la victoria:

“Toda esta historia es sobre el amor”, dijo el veterano de las comedias como “Dumb and Dumber” y “There Something About Mary”, “Se trata de amarnos a pesar de nuestras diferencias y de encontrar la verdad sobre quiénes somos; somos las mismas personas “.

En una entrevista con MPR News en noviembre, Burke dijo que quería hacer una película más importante y se encontró a Farrelly como socio.

“Comencé a inclinarme a hacer películas con un significado más profundo… No tuve nada de éxito, pero luego el encontró esta idea y me la trajo y nos lanzamos”, dijo Burke en esa entrevista.

Ganador ‘Free Solo’: creyendo en lo imposible

Temprano en la noche, Jimmy Chin, nativo de Mankato, ganó el premio de mejor película documental por “Free Solo”.

La película sigue el intento del alpinista Alex Honnold de escalar sin cuerdas la famosa formación rocosa de El Capitán en el Parque Nacional Yosemite.

La película fue dirigida y coproducida por los esposos, Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi.

En la ceremonia de entrega en los premios del domingo, Vasarhelyi agradeció a National Geographic y los felicitó en especial por contratar a mujeres directoras. Terminó su discurso diciendo que la película es “para todos los que creen en lo imposible”.

Chin habló con MPR News sobre el documental en octubre.

La película no habría sucedido sin altos niveles de confianza entre Honnold y el equipo de camarógrafos, dijo Chin a MPR. Muchas de las personas que trabajaron en la película se conocían bien y habían escalado juntos durante años.

Filmaron dos años de práctica de Honnold y hablaron sobre lugares en El Capitán donde no quería que hubiera otros escaladores.

Para sortear algunos de los desafíos logísticos de filmar en una pared de granito casi plana con un escalador a quien no se podía molestar, el equipo usó cámaras remotas para capturar los ángulos de Honnold de cerca sin causar distracción.

“Es, literalmente, como una rutina de gimnasia de piso a nivel olímpico en la cual, si cometes un error en cualquier momento, morirías”, dijo Chin sobre la escalada.

Por supuesto, Honnold lo logró. A pesar de todo el tiempo de espera que hubo hasta el momento del evento, Chin dijo que solo se estaba concentrando en cómo ejecutar la escalada. No había pensado mucho en qué pasaría una vez Honnold llegara a la cima, y digo que quedó sorprendido.

“Todos nos sentimos muy aliviados, por supuesto”, dijo. “También estábamos muy felices y orgullosos de Alex”.

https://www.mprnews.org/story/2019/02/24/minnesota-native-wins-oscar-best-documentary-feature