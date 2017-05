Dos de Lana Dos

México del Norte

Jorge Mújica Murias

Que los inmigrantes son negocio es reconocido por todo el mundo, y no solamente porque son mano de obra barata, sino también porque son carne de cárcel. Sí, de cárcel. Más que deportarlos, la tendencia desde hace años es hacer lana con los inmigrantes manteniéndolos detenidos por todo el tiempo que se pueda. Por lo general, el gobierno gringo paga más o menos unos $130 dólares por día por detenido a las corporaciones privadas que se enriquecen administrando las cárceles y centros de detenciones de inmigrantes.

Pero la capacidad de las cárceles tiene un límite. Quedan dos alternativas: o construir más cárceles, o convertir en cárceles lugares que no lo son. O al revés.

Me explico: la semana pasada el senado del estado de Texas aprobó una ley que hace posible que los centros infantiles de detención para niños inmigrantes (si, porque en Estados Unidos hay centros de detención infantil para los menores que han osado cruzar la frontera sin papeles), sean clasificados ya no como lo que son, cárceles, sino como “centros de atención infantil”, como las guarderías.

La propuesta de ley, hay que decirlo, fue escrita por los abogados del Grupo Geo, compañía privada que administra varios centros federales de detención para inmigrantes. En Texas, manejan el llamado Centro Residencial del Condado de Karnes. La propuesta de ley está especialmente diseñada para darle la vuelta a otras disposiciones legales, en su mayoría emitidas por las cortes desde 1997, y que básicamente señalan que ningún menor indocumentado puede estar “detenido” por más de 20 días en un lugar que no sea precisamente un “centro de cuidado infantil”.

En corto, según la nueva ley texana, los niños no estarían “detenidos” sino que “vivirían” en un “centro de cuidado infantil”, prácticamente un orfelinato. Por supuesto, aunque la mona se vista de seda mona se queda. Los centros de detención infantil han sido denunciados como faltos de cuidados médicos adecuados, lugare3s donde hay abuso sexual, e incluso encierros solitarios como castigo, y que dañan de manera permanente el desarrollo de un niño.

Lay ley, de hecho, baja los estándares de operación de las guarderías y orfelinatos, para acomodarse a las actuales cárceles de niños. La ley le permitirá al Grupo Geo no perder aproximadamente 55 millones de dólares al año.

Para Niños y Adultos

Otra reciente propuesta de ley trata, por el contrario, de reducir las ganancias de otra empresa que está claramente lucrando con los inmigrantes.

Es Libre by Nexus, una compañía de fianzas que obliga a sus clientes inmigrantes a ponerse un grillete electrónico en el pie para “evitar que se den a la fuga y no se presenten en corte”. El chiste es que el grillete no va de gratis. La compañía hace firmar a sus clientes un contrato (en inglés, claro, y que muchos de ellos no entienden exactamente entre la letra chiquita y el lenguaje legal), que los obliga a pagar 420 dólares al mes por el monitoreo.

En otras palabras, Una cosa es el pago de la fianza para quedar en libertad condicional, y otra la “renta” del equipo electrónico. Libre by Nexus se pinta toda bonita ante los inmigrantes, diciéndoles que más vale pagar esa lana que pasarse meses en la cárcel esperando las audiencias de la Corte de Inmigración,

La Corte de Inmigración, por cierto, está peor que nunca con sus casos atrasados. La política del Trompas Donald de oficialmente detener y acusar con delitos migratorios a un montón de inmigrantes que ya están en las cárceles por cometer otro delitos, ha llevado a que cada agente de la Migra dedicado a los casos legales esté actualmente manejando más de diez mil por cabeza, y los jueces tienen un rezago de más de medio millón. Un inmigrante detenido este mes, probablemente tendrá su primera audiencia con el juez para pelear su caso en el año 2020.

El caso es que la congresista Norma Torres, Demócrata de California, present una propuesta de ley llamada “Alto a los Contratos Abusivos en las Fianzas”, para tratar de frenar las prácticas de Libre by Nexus. Les obligaría a no cobrar más de 100 dólares al mes, que es el costo real del monitoreo electrónico. Y, de paso, los obligaría a dejar de amenazar a sus clientes con reportarlos a la Migra si no pagan su “renta” a tiempo.

Claro, nomás por no dejar, el senador republicano texano John Cornyn y el congresista Michael McCaul, del mismo estado, presentaron otra propuesta: que le pongan grilletes a los padres de los menores indocumentados para garantizar que los chamacos “no se pierdan” y asistas a sus audiencias.

Lana sube, lana baja, ¡los inmigrantes tienen más cara de dólares que nunca!