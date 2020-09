Disminución en la inmunización infantil debido a COVID-19

Por: Carly Edson, MDH

Los niños en Minnesota no están recibiendo las vacunas necesarias durante la pandemia COVID-19. Por un tiempo, se le dijo a la gente que evitara ir a las clínicas si no estaban enfermos y muchas clínicas no veían a los pacientes en persona. Cuando las clínicas cerraron, las familias tuvieron que adaptarse a las visitas en línea. Estos cambios provocaron que muchas familias evitaran programar citas, incluyendo las citas para las vacunas de sus hijos.

Sin embargo, incluso con COVID-19, es importante continuar las acciones que protegerán a nuestros niños. Las visitas al médico son fundamentales para controlar el crecimiento, el desarrollo y las vacunas recomendadas de su hijo. Retrasar o no poner las vacunas podría poner a su hijo, a su familia y a su comunidad en riesgo de contraer enfermedades graves (como la tos ferina, la varicela o el sarampión).

También es importante que su hijo se mantenga al día con sus vacunas para la escuela. Independientemente del aspecto que tenga la escuela para su hijo este otoño, las escuelas necesitan documentación que demuestre que los estudiantes están al día con sus vacunas.

Dado que muchas clínicas han vuelto a abrir de forma segura, animamos a todas las familias a que vacunen a sus hijos ahora. Llame a su clínica para hacer una cita. ¡No tenga miedo de hacer preguntas! Las cosas son un poco diferentes ahora; todos nos estamos acostumbrando a algo nuevo. Su clínica puede decirle lo que están haciendo para mantener a los pacientes seguros. Cuando vaya a la cita de su hijo, prepárese para usar una mascarilla. Muchas clínicas no dejan entrar a más gente a la clínica, así que podrían preguntar si los hermanos pueden quedarse en casa.

El médico de su hijo puede ayudar a su hijo a recibir las vacunas que necesita. También puede solicitar el registro de vacunación de su hijo al Departamento de Salud de Minnesota en la página web Find My Immunization Record (https://www.health.state.mn.us/people/immunize/miic/records.html) o llamando al 651-201-3980.

Los padres están haciendo todo lo posible para mantener a sus hijos sanos en este momento. Todavía no tenemos una vacuna para COVID-19, pero mantener a su hijo al día con otras vacunas recomendadas es una forma de ayudar a protegerlos a ellos y a su comunidad.