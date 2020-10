Disfrutemos de las celebraciones de otoño de forma segura y saludable

Por: CDC

Rosh Hashanah, Yom Kippur, Halloween, Día de los Muertos, Navratri, Diwali y Acción de Gracias probablemente tendrán que celebrarse diferentemente este otoño para prevenir la propagación del virus que causa el COVID-19. Evite las actividades que son de mayor riesgo para la propagación. Considere alternativas divertidas que representen un menor riesgo de propagación del virus que causa COVID-19.

Halloween

Muchas de las actividades tradicionales de Halloween pueden ser de alto riesgo para la propagación de los virus. Hay varias formas alternativas y más seguras de participar en Halloween. Si usted puede tener COVID-19 o puede haber estado expuesto a alguien con COVID-19, no debe participar en las festividades de Halloween en persona y no debe repartir caramelos a los que vienen a pedir de casa a casa.

Actividades de menor riesgo

Las siguientes actividades de menor riesgo pueden ser alternativas seguras:

Tallar o decorar calabazas con los miembros de su hogar y exhibirlas

Tallar o decorar calabazas afuera, a una distancia segura, con vecinos o amigos

Decorar tu casa, apartamento o espacio vital

Una búsqueda del tesoro de Halloween en la que los niños reciben listas de cosas con temática de Halloween para buscar mientras van de casa en casa admirando las decoraciones de Halloween a distancia.

Tener un concurso de disfraces de Halloween virtual

Tener una noche de películas de Halloween con la gente con quien vive

Hacer una búsqueda de tesoros con tema de Halloween con los miembros de su hogar en o alrededor de su casa en lugar de ir casa por casa.

Actividades de mayor riesgo

Evite estas actividades de alto riesgo para ayudar a prevenir la propagación del virus que causa el COVID-19:

Participar en el tradicional “trick-or-treat” donde se dan golosinas a los niños que van de puerta en puerta

Tener un “trunk-or-treat” donde se reparten golosinas desde los baúles de los autos alineados en grandes estacionamientos

Asistir a fiestas de disfraces muy concurridas celebradas en el interior

Ir a una casa encantada de interior donde la gente puede estar apiñada y gritando

Ir a paseos en heno o en tractor con personas que no viven en su casa

El consumo de alcohol o drogas, que puede nublar el juicio y aumentar los comportamientos de riesgo

Viajar a un festival rural de otoño que no esté en su comunidad si vive en un área con propagación comunitaria de COVID-19

Es importante recalcar que las máscaras de disfraces de Halloween no sustituyen las mascarillas de tela. Una máscara de disfraz no debe usarse a menos que esté hecha de dos o más capas de tela que cubra la boca y la nariz y no deje huecos alrededor de la cara.

Día de los Muertos

Muchas actividades tradicionales pueden ponerle en un mayor riesgo de exposición a COVID-19. Hay varias formas alternativas más seguras para celebrar el Día de los Muertos. Si tiene COVID-19 o se expuso a alguien con COVID-19, no debe participar en las festividades del Día de los Muertos en persona.

Actividades de bajo riesgo

Estas actividades de menor riesgo pueden ser alternativas seguras:

Preparar recetas familiares tradicionales para la familia y los vecinos, especialmente aquellos con mayor riesgo de enfermedades graves por COVID-19, y entregarlas de forma que no implique el contacto con otros.

Tocar música en su casa que sus seres queridos fallecidos disfrutaban

Hacer y decorar máscaras o hacer un altar para los difuntos

Poner almohadas y mantas en su casa para los difuntos

Unirse a una celebración de reunión virtual

Actividades de riesgo moderado

Tener un pequeño grupo desfilar al aire libre donde la gente está distanciada más de 6 pies de distancia

Visitar y decorar las tumbas de los seres queridos sólo con los miembros de la familia y mantener más de 6 pies de distancia de otros que puedan estar en el área.

Hospedar o asistir a una pequeña cena con la familia y amigos locales al aire libre donde la gente está distanciada más de 6 pies parte

Reduzca el riesgo siguiendo las recomendaciones de los CDC sobre la organización de reuniones o cocinas.

Actividades de mayor riesgo

Evite estas actividades de alto riesgo para ayudar a prevenir la propagación del virus que causa el COVID-19: