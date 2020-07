Días de incertidumbre y miedo, Alexandra nos cuenta su experiencia con Covid-19

Alex Nelson, una latina en Minnesota muy conocida en nuestra comunidad, no solo por su trabajo ayudando a la comunidad a obtener préstamos para comprar sus casas, sino también como persona activa en actividades benéficas para ayudar a los menos favorecidos. En esta edición nos cuenta cómo se enfermó a principios de marzo y fue diagnosticada positiva del Covid-19 y todo el proceso que tuvo que pasar para sobrevivir esta rara enfermedad que cambió la manera de vivir de todos los que habitamos este mundo.

¿Cuándo y dónde te contagiaste con el virus?

Pienso que mi contagio fue en New York a principios de marzo. También pienso que tal vez estuve expuesta más de una vez a personas infectadas, por el tipo de trabajo que realizo, porque estoy en contacto con mucha gente.

¿Te consideras una persona saludable?

Super saludable.

Sabemos que tu esposo se contagió también, ¿alguien más en tu familia?

Pensamos que nuestras 2 niñas también se contagiaron, pero consideramos que fueron asintomáticas.

¿El virus los afectó igual, o tuvieron diferentes síntomas? Sí fue diferente ¿por qué crees?

El virus nos afectó de maneras muy diferentes, los síntomas de mi esposo fueron más leves que los míos.

Hasta ahora no sabemos porque a mí me pegó tan duro en comparación con mi esposo. Los dos somos personas muy saludables, la única explicación que creemos fuera el motivo, es que él trabaja desde la casa y fue expuesto solo por mí. En cambio, en mi caso yo trabajo con clientes y además viajo. Es posible que estuviera expuesta a más de una persona con el virus.

Cuéntanos de los síntomas más dolorosos o difíciles que tuviste.

Entre los síntomas más duros fue el agudo y constante dolor de cabeza. También el dolor de garganta, fatiga, la cual no me permitía estar despierta o fuera de la cama, vómitos, diarrea y sangrado interno, pérdida del olfato y gusto, y horribles ataques de pánico.

¿Sabes si te quedará algún efecto secundario de esta enfermedad?

Hasta ahora no me regresa el sentido del olfato y los médicos no saben si este sentido volverá o me quede así de por vida.

¿Qué es lo que harías diferente hoy, para no contagiarte?

Tal vez no haber viajado, ni haber recibido clientes en mi oficina, ya que me enteré de que varios clientes fueron a verme sintiéndose enfermos, o estando en cuarentena, lo cual considero fue mucha irresponsabilidad de parte de ellos.

Yo tomaba muchas precauciones ya que para esas fechas todavía no estábamos muy bien informados de lo que teníamos que hacer. No sabíamos ni qué precauciones tomar. A mi parecer la información llegó tarde y por eso salieron muchos casos, lamentablemente.

Fuiste muy valiente al exponer tu caso inmediatamente que te informaron que habías contraído el virus. ¿Te causo esta exposición algún tipo de problema?

Sí, sentí discriminación en varios aspectos. Es muy importante que la gente se informe para que no cometa injusticias y errores. La gente no tiene por qué sentir que la discriminan. Créeme que ya es bastante con los síntomas de la enfermedad.

Después de 14 días de haber contraído la enfermedad, me mandaron una carta, el 28 de marzo para ser exacta, en la cual me indicaba que podía salir de cuarentena porque mi nivel de contagio ya había pasado. Parte del proceso es que tienes que estar 3 días sin síntomas, sin fiebre y sin ningún tipo de medicamento. La gente tiene que entender que después de 14 días las personas no son contagiosas. El CDC (Center for Disease Control and Prevention) da seguimiento. En mi caso, también me dio seguimiento un médico y enfermera particulares por un periodo de 14 días desde que me diagnosticaron que salí positiva.

Queridos lectores, ya ven que esta enfermedad no discrimina y nosotros tampoco debemos hacerlo. Por favor usen máscara en público y mantengan 6 pies (o 2 metros) de distancia. Solo así podremos vencer esta pandemia, salvar vidas, y ayudar a nuestra comunidad a seguir adelante.