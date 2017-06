Diamond Reynolds habla en una reunión de la comunidad después del veredicto de Yanez

Por S. M. CHAVEY y Jaime Delage / Twin Cities Pioneer Press

Una colectiva de gente mayor de lo esperado resultó en la tercera reunión de la comunidad en respuesta a la absolución de la semana pasada del agente de policía de St. Anthony Jerónimo Yánez en la muerte de disparos en julio del motorista negro Philando Castile, pero muchos de los participantes dijeron que estaban gastando su tiempo. “Mi papá nació en Little Rock, Arkansas, en 1949 en el sur segregado, y estaba haciendo esta charla en los años 60″, dijo Mike Herndon. “Cuando fui a casa más temprano le dije a mi esposa, ‘Hey, están teniendo una discusión de la comunidad en la “Casa de Vecinos ¿Quieres ir?” Y ella pregunta ¿Cuál es el punto? Vinieron de todos modos, pero Herndon dijo que no espera que la reunión haga mucha diferencia: “Ayuda no viene”.

Los organizadores de la reunión de la Casa de Vecinos y del Centro Wellstone en St. Paul tuvieron que traer sillas adicionales para acomodar a la capacidad de gente que vino. La gente hablaba en turnos, algunos ofreciendo palabras alentadoras sobre cómo hacer una diferencia, pero muchos expresaban frustración y exasperación. Dijeron que estaban preocupados, o anhelaban, el día en que la gente de color deja de golpear las puertas y comienza a darles patadas. Ellos vieron poca esperanza en el cambio que viene de cualquier persona en el gobierno hoy. “Parece que ustedes en el gobierno no están realmente prestando atención”, dijo Marcus Troy a la teniente alcalde de St. Paul, Kristin Beckmann. “El impacto de tu no acción es desconfianza de la comunidad”.

La reunión fue parte del cuarto día de acción tras el juicio de Yánez sobre el tiroteo fatal de Castile el pasado verano durante una parada de tráfico en Falcon Heights. El viernes, un jurado declaró a Yánez inocente de homicidio. La muerte de Castile el 6 de julio fue una de las torturas policiales de la población negra, provocando semanas de protestas en Minnesota y otros lugares. Mientras tanto, se espera que la evidencia del juicio de Yánez, probablemente incluyendo video de la cámara del carro de policía, sea lanzada el martes por la oficina del abogado del condado de Ramsey. Varias personas en la reunión del lunes por la noche dijeron que los funcionarios de la ciudad y del condado podrían demostrar que estaban escuchando por la caída de cargos contra los manifestantes que han sido arrestados desde el tiroteo de Castile y la absolución de Yánez.

Una mujer sugirió otro gesto de buena fe para los oficiales elegidos: lanzar un fondo de beneficios para Diamond Reynolds, la novia de Castile, que transmitió secuencias de video de los momentos posteriores a los disparos de Castile, convirtiendo el caso en el centro de atención nacional. En ese momento la misma Reynolds habló desde el fondo de la habitación. “Estoy aquí”, dijo Reynolds, provocando fuertes aplausos de participantes que no habían notado su llegada. Reynolds hizo eco del sentimiento de que el sistema legal no estaba del lado del pueblo cuando se trataba de casos como el de Castile. “Es muy desafortunado que la vida de un hombre inocente se haya llevado no sólo delante de mí sino delante de mi niña”, dijo. “Es muy desafortunado que cuando ocurren cosas en nuestra comunidad, nuestros poderes más altos, policía, jueces, cualquiera que sean, asesinan a nuestros carácteres y nos hacen ver como los malos”.

Protestación familiar en el Capitolio

A principios de lunes, una reunión de Familias para Philando trajo varios padres y niños al Capitolio estatal. Muchos niños marcharon alrededor dentro del Capitolio sosteniendo las señales que habían creado y cantando “las vidas negras son importantes”. “Mi hija fue a J.J. Hill por lo que es personal para nosotros “, dijo Nora Krings, refiriéndose a la escuela de San Pablo donde Castile trabajó. “Es difícil para mi hija entender completamente por qué esto está sucediendo y no tengo respuestas para ella. Estoy aquí por ella y por todos mis hijos como maestro. “ Daniel Muro LaMere, padre de tres hijos, organizó el evento. “Me sentí como si estuviera escuchando acerca de las personas que toman acción, y yo no era capaz de salir y hacer algo porque las cosas estaban sucediendo a la hora de la cena o la hora de acostarse y no podía arriesgarme a un arresto. Es importante que las personas de ideas afines se unan como un ejemplo para nuestros hijos y como una manera de hacer un cambio “, dijo LaMere. “Estamos aquí para formar parte de una comunidad que sigue llorando por la pérdida de ‘Mr. Phil “, dijo Ryan Vernosh, quien estaba con su esposa y dos hijas.

El gobernador a juntarse con líderes

Mientras tanto, el gobernador de Minnesota Mark Dayton dijo el lunes que espera reunirse con líderes afroamericanos esta semana para discutir “lo que podemos hacer a nivel estatal” para abordar las disparidades y divisiones raciales. “Podemos … comenzar a sanar las heridas profundas que existen entre las personas que se sentían muy en desacuerdo con la decisión del jurado”, dijo Dayton. “Esta será una prioridad en las próximas semanas”. El oficial de inclusión en jefe de Dayton, James Burroughs, está tratando de organizar las reuniones, pero no se había programado nada desde el lunes por la tarde.