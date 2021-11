Día de Los Muertos

“Come and Celebrate life on Lake Street 2021”

“Ven y celebra la vida en la Calle Lake 2021”

Identidad Cultural, Arte, Baile, y Música en Vivo

El primer festival anual del Día de los Muertos “Come and Celebrate life on Lake Street” (“Ven y Celebra la Vida en Calle Lake”), te invita a descubrir la riqueza de la cultura latina a través de su arte, tradiciones y comida. Comience en nuestro altar comunitario en la esquina de Chicago y Lake y luego sumérjase en la tradición mexicana de las “Ofrendas”. A lo largo de la calle Lake habrá 10 diferentes “Ofrendas” y negocios participantes que lo recibirán para tomar fotografías y degustar la deliciosa comida mexicana tradicional del Día de Los Muertos. Finalmente, disfrute de música en vivo y bailes folclóricos en la esquina de Lake y 19th Ave South.

Lake Street es una comunidad vibrante y resistente con una creciente variedad de tiendas y restaurantes que continúa siendo un destino para locales y visitantes de las ciudades gemelas. Con Dia de Los Muertos Come and Celebrate life on Lake Street, Pangea World Theatre se enorgullece de promover Lake Street como un destino de la auténtica cocina y tradiciones latinas.

Day of the Dead es un evento familiar gratuito en el que puedes ser un turista en tu propia ciudad. Los restaurantes participantes compartirán sus especialidades y muchos ofrecerán especiales durante todo el día (opciones vegetarianas disponibles). Descubra algunas de las maravillas gastronómicas de Lake Street y recuerde volver con hambre.

Los participantes tendrán la opción de andar en bicicleta, caminar o conducir. No pierda la oportunidad de registrarse en línea, donde puede solicitar un refrigerio tradicional complementario y otros obsequios. No podemos garantizar bocadillos gratis para todos, pero puede viajar en los autobuses del Día de Los Muertos por orden de llegada.

Detalles del evento: octubre 30, 2021, 11:00 AM-8:00 PM

Dónde comenzar:

POINT A; Lake Street and Chicago Ave

Community Altar

Day of the Dead Offerings

Recreation of Mexican

graveyard

Aztec Dancers; Kalpulli Yaocenoxtli

Folkloric Dance

Face painting

POINT B; Lake Street and 19 Ave St.