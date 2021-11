Día de los Muertos Celebración y Tradición Ancestral en la Calle Lake

Por: Marian Sánchez-Vida y Sabor

El Día de los muertos es un evento especial en distintos países de Latinoamérica y el Caribe. En algunos lugares también es conocido como “El Día de Todos los Santos”, “El Día de los Difuntos”, “Día de los Fieles Difuntos”, etc.

En conmemoración de esta tradición ancestral es que se llevó a cabo con mucho éxito, el pasado sábado 30 de octubre “El primer festival anual del Día de los Muertos, Come and Celebrate life on Lake Street”.

Este evento estuvo conformado por 10 ofrendas hechas por diferentes negocios que participaron en el evento a lo largo de la calle Lake, los cuales además de haber producido maravillosos altares y decorado sus locales, también ofrecían chocolate, tamales, pan de muertos y comida tradicional características de esta tradición.

Nuestro recorrido empezó en la Alborada Super Market donde el ambiente se sentía muy agradable. Lo primero que me ofrecieron fue un tamalote que me lleno de lo grande que estaba. Luego pensé: “no creo que pueda con el pan y el chocolate y las otras delicias que están ofreciendo”, entonces como verán, empecé mi recorrido con la barriga llena, pero ansiosos por disfrutar todo lo que el tour nos podía ofrecer. A pesar de que contábamos con nuestro mapa, que te lo entregaban al inscribirte, en las mesas al inicio y final del tour, atendidas por esas adorables y atentas niñas maquilladas de acuerdo a la ocasión, también descubrimos con gran agrado que para reconocer a los negocios participantes encontrabas en sus puertas un arco de flores que te daban una cordialísima bienvenida! Entonces pensé: ¡señores esto promete!

El tour por cada uno de los negocios participantes hacía que la experiencia fuera muy enriquecedora no solo porque podías recordar y recrear estas costumbres tradicionales de nuestros países, sino también convivir con amigos, familiares y personas de diferentes nacionalidades y lo más importante ser parte del renacer de una calle, de una comunidad fuerte y vibrante que tiene mucho que ofrecer. En el recorrido podías observar muchos negocios nuevos y los que sobrevivieron todos los problemas de los últimos anos, más fortalecidos que nunca y por supuesto el arte estaba presente en cada expresión de esta hermosa tradición.

Los participantes tuvieron la opción de hacer el recorrido en bicicleta, caminando o conduciendo. Los que se inscribieron con anticipación en línea tuvieron la oportunidad de solicitar un refrigerio tradicional complementario y otros obsequios, incluso tuvieron la opción de viajar en los autobuses del Día de Los Muertos exclusivamente contratados para el evento ¡wow! ¡Y todo gratis! Gracias al generoso patrocinio de Graves Foundation y la coordinación de Pangea World Theater.

Y por si fuera poco, el evento terminó con un concierto de música y bailes tradicionales exquisitamente presentados en un escenario muy bien equipado.

Felicitaciones a los organizadores, a los negocios participantes y a los patrocinadores por hacer de esta tradición una realidad en las cuidades gemelas.

Negocios participantes: ¡GRACIAS!

Plaza México, Global Marquet, Plaza Centenario, Morelia Super Mercado, Taco Taxi, Mercado Central, Restaurante La Poblanita, Taquería el Primo, Panadería San Miguel, La Alborada Market, COPAL.