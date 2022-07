Después de 22 años llega a su fin la edición impresa de la revista Vida y Sabor

Por: PICOSA RADIO

Después de 22 años, llegará a su fin la versión impresa de la famosa revista Vida y Sabor. Durante todo este tiempo la revista Vida y Sabor ha sido un medio de comunicación muy importante para la comunidad latina de Minnesota, informando los sucesos más sobresalientes de los últimos 22 años, desde espectáculos, deportes, farándula, noticias locales, nacionales e internacionales, además de siempre informar y estar presente en uno de los temas más importantes para las minorías, como la inmigración.

Entre las secciones más pedidas por los fans de Vida y Sabor está Flasheando que acostumbró al público a buscar el lente de Flasheando en los night-clubs de moda de las Ciudades Gemelas y muchísimos eventos culturales. Llegando el fin de semana, la gente buscaba la revista para ver su foto y enseñarla a sus amigos, compañeros de trabajo y familiares, recordemos que en aquellos tiempos no existían las redes sociales que hoy tenemos, de hecho, un fan nos comentó que en su momento llego a enviar la revista a su país de origen, El Salvador para presumirle a su familia que salió en la sección Flasheando de Vida y Sabor.

¿Quién no recuerda los eventos que organizaba la revista Vida y Sabor? Como su tradicional concurso de belleza año tras año “La Chica Vida y Sabor” eran llenos impresionantes. De ahí salieron varias chicas que llegaron a ser modelos profesionales y hasta hoy en día siguen en la carrera del modelaje.

Otra de sus secciones que era buscada con ansias semana a semana era Clasificados, donde mucha gente buscaba las ofertas de empleo y también buscaban productos que se vendían a muy buen precio, cabe mencionar que esta sección era GRATIS para el público y tenía un éxito impresionante.

El próximo 1ro de Julio saldrá a las calles la última edición de Vida y Sabor, pero no se pongan tristes, porque Vida y Sabor ahora viene muy fuerte en lo que es su formato digital, llegando a miles de personas, no solo de las Ciudades Gemelas, si no que ahora en todo el mundo se podrá disfrutar de todo el contenido de Vida y Sabor a través de su página web y todas sus redes sociales.

El equipo de Picosa Radio queremos felicitar a su director Alberto Monserrate y a Marian Sánchez por su ardua labor durante todo este tiempo, y sabemos de su profesionalismo para seguir trabajando para las minorías durante muchos años más.

Felicidades Vida y Sabor por dar este paso tan importante a la tecnología.