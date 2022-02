DECLARACIÓN DE PATTI TOTOTZINTLE, DIRECTORA GENERAL DE ESPERANZA UNITED, SOBRE LA BAJA REPRESENTACIÓN DE FUNCIONARIOS LATINOS ELECTOS

Según un informe recientemente publicado por The National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO) Educational Fund en 2021 se eligió un récord de 7.087 funcionarios latinos en todo el país. Sin embargo, esta cifra—que representa sólo el 1,4% de todos los funcionarios electos a nivel nacional—sigue siendo un dramático perjuicio para la población latina. Constituimos el 19% de la población de Estados Unidos y el país se está perdiendo nuestro liderazgo, creatividad y perspectivas únicas cuando no tenemos una representación equitativa en los procesos de toma de decisiones políticas.

La baja representación de los latinos en todos los niveles gubernamentales también impide con demasiada frecuencia que las políticas atiendan las realidades de nuestras comunidades y satisfagan nuestras necesidades. Con el fin de alentar una mayor participación de la población latina en el ámbito político, Esperanza United ha lanzado una nueva y atractiva oportunidad para las estudiantes latinas de pregrado y postgrado que deseen seguir una carrera en el campo de la investigación y la política, bajo el nombre de Latina Fellowship program. Esperamos que programas como estos, junto con el incansable trabajo del National Hispanic Leadership Agenda, de la cual somos miembros, creen el espacio para acabar con esta antigua injusticia.