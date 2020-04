COVID-19 añade otro reto a la respuesta del censo latino de Minnesota

“Sólo porque no seas ciudadano no significa que no tengas estatus”, dijo. “Les estaba haciendo saber, que es una pregunta muy pequeña cuando realmente piensan en quién está aquí”.

Pero el miedo a la deportación persiste, y la gente rutinariamente pregunta cómo saben si la persona que llama a su puerta es un trabajador de la Oficina del Censo de los Estados Unidos o un oficial de Seguridad Nacional.

La Oficina del Censo ha ajustado sus planes de operación este año debido a COVID-19. Pero por ahora, todavía planea enviar a los encuestadores en persona en mayo, y la oficina está promoviendo el cuestionario a través de videos en español, páginas web y otros materiales.

Los defensores dicen que la gente debe llenar el cuestionario del censo en línea o por correo para que un encuestador no tenga que ir a su puerta. Añaden que la gente ni siquiera tiene que poner un nombre, y que sólo pueden anotar la raza y la etnia.

Pero la pregunta sobre la raza es otra que puede ser complicada para algunos.

Las investigaciones muestran que muchos latinos no pueden explicar con precisión su identidad en el censo. En 2010, la mayoría de los hispanos se identificaron como “blancos” o “alguna otra raza”, según la Oficina del Censo.

Esto se debe a que la pregunta estándar sobre la raza de los blancos, negros, indígenas americanos, asiáticos americanos y nativos de Hawái no necesariamente captura la identidad hispana, dijo Ana González-Barrera, una investigadora del Centro de Investigación Pew.

“Así que, si eres un latino de California, te consideras mestizo, también de raza mixta, pero te preguntan sobre tus razas en la categoría estándar, es posible que no te veas representado allí”, dijo.

Ella señala que las investigaciones que muestran que los latinos no corresponden típicamente a estas diversas identidades con la raza porque sus antecedentes son tan estratificados, con orígenes indígenas, españoles y otros.

Este año, la Oficina del Censo espera obtener un recuento exacto de estas identidades raciales permitiendo a la gente escribir una descripción de su origen en la pregunta sobre la raza.

Mercado Michelli, de CLUES, se puso a sí misma como ejemplo en una presentación reciente. Dijo a los miembros de la comunidad que, como puertorriqueña, se identifica como afrolatina, mientras que su novio, cuya familia es de Guatemala, señalaría maya.

La Oficina del Censo de los Estados Unidos ha extendido el período de auto respuesta hasta el 14 de agosto.

