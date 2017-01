“CORRUPTA PATRULLA FRONTERIZA Y DONALD TRUMP”

Por Raoul Lowery Contreras

El nuevo año de 2017 fue recibido en el canal de noticias Fox, con sorpresas y agonía rebotando en un artículo del New York Times del 28 de diciembre titulado “Con el enemigo adentro: los sobornos perforaron un agujero en la frontera de los Estados Unidos”.

El canal de noticias se unió en su conmoción por los nacionalistas blancos de VDARE.com quienes se dieron a la tarea de señalar que cada agente mencionado en el artículo era hispano o asiático. La implicación: Los oficiales / agentes blancos no aceptan sobornos, solo los hispanos “sucios” y los asiáticos. El New York Times también debe haber pensado así porque no pudieron encontrar a un solo no hispano / asiático para identificarlo como corrupto.

El Times: “… en los últimos 10 años, casi 200 empleados y trabajadores contratados del Departamento de Seguridad Nacional habían cobrado casi 15 millones de dólares en sobornos…”

El Times enumeró algunos sobornos interesantes que no eran dinero en efectivo: “un Lexus 2000″ – 100 rollos de huevo para una fiesta – píldoras Cialis y un “dispositivo sexual”… tres viajes a Tailandia.

Lo que es más sorprendente que el informe de diciembre del Times es que esta empresa criminal ha estado funcionando durante años y es aparentemente nueva novedad para muchos. The Times menciona 10 años de actividad criminal y nombra sólo a los hispanos y a un par de asiáticos como culpables. Cuán equivocados son; El Times, los nacionalistas blancos en VDARE.com y los periodistas de televisión están muy, muy equivocados. ¿Están equivocados a propósito?

16 de julio de 2016, Politico – “De 2005 a 2012, un … oficial o agente fue detenido casi todos los días por delitos que iban desde DUI y violencia doméstica hasta el contrabando de drogas y violación … en el Valle del Río Grande … allí … más de 500 … oficiales y agentes fueron arrestados en 2014 y 2015 … “

9 de mayo de 1990 – The New York Times: “I.N.S. Agente acusado de vender tarjetas verdes a los narcotraficantes (colombianos) “

1993: Los Angeles Times, agentes de la Patrulla Fronteriza Rogue, agente acusado de asesinato e intento de homicidio… “En los últimos seis meses, un agente y un ex agente fueron condenados en casos separados de contrabando de drogas mientras estaban de servicio. Otro agente fue juzgado por cargos de asesinato y agresión (aunque admitió haber robado kilos de cocaína, nunca fue acusado) y un veterano investigador fue encerrado por perjurio … El agente Ronald Michael Backues transportaba marihuana en su servicio verde pálido Bronco y gastaba los ingresos en joyas, barcos, motocicletas, una casa en el lakeside y otras extravagancias – incluso esteroides para su uso y los implantes de pecho para su esposa … El agente anterior Gary Patrick Callahan, un tirador entrenado con un batallón surafricano de la grieta, fue condenado en febrero por traficar cocaína robada a contrabandistas “.

1994 – NY Times, 12 de septiembre de 1994 – “En el laberinto de inmigración, la corrupción viene fácilmente… Viene a las oficinas de Virginia del Norte del Servicio de Inmigración y Naturalización. Trae dinero en efectivo. Compra el derecho a vivir o trabajar en los Estados Unidos….8 empleados de la oficina del distrito de Washington fueron condenados por aceptar sobornos. En total, el I.N.S. Dijo que habían dado fraudulentamente a más de 4.000 personas permiso para trabajar y vendieron residencia legal a más de 1.000 inmigrantes que no calificaron”.

13 de marzo de 1998 – New York Times – “7 empleados del I.N.S. y 26 otros son acusados ​​de vender documentos falsos de inmigración… algunos sobornos en efectivo se intercambiaron dentro de la oficina del I.N.S. en el 26 Federal Plaza en el centro de Manhattan”.

USA TODAY, 9 de septiembre de 2006… “En los últimos 12 meses, decenas de empleados de inmigración de Estados Unidos han sido acusados ​​de cargos relacionados con la corrupción… 17 agentes de la Patrulla Fronteriza y AGENTES ADUANEROS, dos agentes de inmigración y aduanas (ICE) Servicios de Ciudadanía e Inmigración”.

Los Angeles – Un abogado de alto rango con la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos fue sentenciado a 212 meses en prisión federal luego de una investigación de varias agencias que reveló que él tomó casi $ 500,000 … Peter Kallas, de 40 años de edad … recibió una sentencia de diecisiete 2 / 3rds … “

Entonces, ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué las implicaciones racistas? Por qué no hay referencia de que la Unión de Patrullas Fronterizas que respaldó a Donald Trump como Presidente representa a muchos de los agentes acusados ​​de crímenes.

En el caso de asesinato de Elmer, sus cinco compañeros de la Patrulla Fronteriza que estuvieron presentes en su tiroteo fueron despedidos por la Patrulla Fronteriza por mentir en la corte – afirmaron que no escucharon a Elmer disparar su rifle. Aunque fueron despedidos, fueron reintegrados porque la Patrulla no pudo probar que no escucharon los disparos. Cinco “perjuros” disparados volvieron a trabajar.

Otros agentes condenados lograron evitar la exposición a los superiores por compañeros agentes a pesar de los coches de lujo, piscinas, lujosas residencias y estilos de vida imposibles de pagar por los agentes. Todos miraron hacia otro lado. Los agentes contrabandearon drogas en vehículos de la Patrulla Fronteriza y nadie dijo nada a pesar del amplio conocimiento entre los agentes de la criminalidad.

La Patrulla Fronteriza y otras agencias de inmigración están plagadas de corrupción. Eso ha sido cierto por lo menos durante medio siglo. ¿El presidente Donald Trump ordenará a su Departamento de Justicia erradicar la corrupción de la Patrulla Fronteriza o les ordenará perseguir a los busboys y los jardineros? ¿Quién sabe?