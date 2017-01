CORAZÓN ETERNO en el Mixed Blood Theatre

Una historia de amor inspirada en la obra de Gabriel García Márquez.

La Prensa de Minnesota

CORAZÓN ETERNO es una producción bilingüe que será presentada en español e inglés con supertítulos de las traducciones del 3 al 25 de febrero.

Inspirada en la obra del ganador del Premio Nobel Gabriel García Márquez (El amor en los tiempos del cólera). La dramaturga Caridad Svich ha creado una romántica aventura del amor que se enciende, se niega, se vuelve a encender, es rechazado y renovado; del amor pragmático e imposible, temporal y eterno; y por último del amor que transforma la experiencia humana.

José Zayas dirige esta producción, con la que Mixed Blood profundiza y expande la dedicación que por décadas ha puesto en traer al a escenario obras bilingües, y continúa su colaboración con Svich, la dramaturga galardonada con el premio Obie, cuyas adaptaciones bilingües de “En el tiempo de las mariposas” y “La casa de los espíritus” fueron representadas anteriormente.

Dramaturga Caridad Svich: “Nos recuerda que tanto en los tiempos difíciles, como en todo momento, lo que nos sustenta y nos une como seres humanos se siente como una necesidad urgente. Cuando escribí CORAZÓN ETERNO (ALWAYS IN MY HEART), me puse a pensar en que necesitamos guardar amor y luz en nuestro corazón y recordar que a veces tenemos que mostrarnos tontos para volvernos vulnerables a los ritos de iniciación que nos impone el Amor. Esta obra es, en parte, una prenda de amor de lo que hacemos en nombre de encontrar a alguien con quien compartir nuestra vida.”

Director Artístico Jack Reuler: “Desde 1989, Mixed Blood ha estado inmerso en el teatro latinoamericano y de habla hispana, comenzando con “La nona” de Roberto Cossa, obra argentina del genero grotesco, donde se usó un exacerbado drama familiar como vehículo para protestar contra el totalitarismo en ese país. Entre las obras, se cuentan suntuosos espectáculos visuales e históricos como “La serpiente del sol”, comedias de talentosos dramaturgos norteamericanos de origen latino, sátiras originales como “La verdadera historia de la Coca-Cola en México”, y adaptaciones de grandes obras de la literatura.

CORAZÓN ETERNO (ALWAYS IN MY HEART) marca la tercera representación teatral bilingüe de Mixed Blood escrita por la excepcional Caridad Svich. Es una historia de amor que celebra el imperecedero poder del amor, la resistencia del espíritu humano y la riqueza de la multiplicidad de lenguajes en un contexto de choque de clases y culturas. Nosotros, en Mixed Blood, nos sentimos afortunados de contar con un elenco y un equipo tan creativos como los que tenemos.”

Para los interesados en esta obra, los boletos pueden ser adquiridos de las siguientes formas: 1) ¡A través de Hospitalidad Radical, la entrada es GRATIS por orden de llegada a partir de dos horas antes de que se inicie cada función! 2) Se pueden hacer reservaciones por adelantado, por internet o por teléfono, por $25.