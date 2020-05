Contactando y atendiendo a las preocupaciones durante este tiempo sin precedentes

Lo que DEED está haciendo para ayudar a las comunidades de color que se han visto afectadas de manera desproporcionada por la COVID-19

Por: Maureen Ramirez, Department of Employment and Economic Development (DEED)

Ed R. trabajaba en una tienda local de herramientas y suministros para la construcción. Sin embargo, su médico le indicó que no debería trabajar en público durante la pandemia de COVID-19 porque tenía una afección médica que le pone en peligro. Ed le dijo a su empleador que necesitaba quedarse en casa a causa de su afección médica. Debido a que no existía la posibilidad de que él trabajase desde casa, tuvo que tomar un permiso no retribuido. Solicitó las prestaciones del seguro por desempleo y se determinó que reunía los requisitos para recibir las prestaciones a causa de la pandemia de COVID-19. Ahora puede quedarse en casa para proteger su salud y recibir ciertas ayudas para cubrir el pago de las necesidades de su familia.

La COVID-19 ha afectado a casi todas las personas en Minnesota de una u otra manera. No obstante, los residentes indígenas y de color de Minnesota se han visto afectados de manera desproporcionada. Tanto desde el gobierno del estado como desde Minnesota Department of Employment and Economic Development (DEED), estamos trabajando duro para abordar estas desigualdades.

El primer paso a la hora de abordar estas desigualdades consiste en definirlas. Una de las desigualdades que vemos claramente en DEED es al solicitar las prestaciones del seguro de desempleo. Desde el 16 de marzo, el 15.4 % de todas las personas de raza blanca de la mano de obra de Minnesota ha solicitado prestaciones, mientras que el 26.4% de las personas indígenas y de color de la mano de obra de Minnesota ha solicitado prestaciones. Esto equivale a que una de cada cuatro personas de color ha solicitado prestaciones después de perder su trabajo. Este porcentaje es casi el doble del de las personas de raza blanca.

Por muy altas que sean estas cifras, sabemos que no incluyen a todas las personas. Algunas personas, como los estudiantes de secundaria y los inmigrantes indocumentados, no son elegibles para recibir prestaciones del seguro de desempleo. Asimismo, algunas personas que son elegibles no han solicitado las prestaciones todavía. Es posible que esto se deba a la preocupación por los efectos negativos en la situación migratoria, a estigmas asociados a la aceptación de ayudas del gobierno o a la falta de información sobre lo que se necesita para solicitar dichas ayudas.

Desde DEED nos estamos poniendo en contacto de forma proactiva con las comunidades de Minnesota llamando por teléfono cada semana. Hemos invitado a más de 200 líderes de comunidades para que nos hagan preguntas por teléfono, tres veces por semana, desde el 2 de abril. También estamos contactando a través de foros organizados por líderes electos, así como en periódicos comunitarios, la radio y la televisión. Nos estamos esforzando por compartir información de la manera más clara, rápida y transparente posible.

Queremos que los trabajadores afectados por despidos y cierres temporales sepan que si están autorizados legalmente a trabajar en los Estados Unidos, tienen derecho a las prestaciones del seguro de desempleo y no se les considerará cargos públicos. También pueden solicitar y recibir atención médica por la COVID-19 sin que se les considere cargo público. La situación que más nos importa es su salud y su bienestar.

Queremos que los trabajadores sepan que las prestaciones del seguro de desempleo existen precisamente para ayudar a las personas que han sido despedidas o cuyas horas se han reducido por causas ajenas. Si le han despedido de su trabajo o le han reducido las horas a causa de la COVID-19, se merece recibir ayudas. Es posible que tenga derecho a las ayudas incluso si tiene dos trabajos, si es un contratista independiente o si trabaja por cuenta propia.

Queremos que los trabajadores sepan que solicitar las prestaciones por desempleo es gratis. Asimismo, no tiene que pagar a alguien para que le ayude a hacer la solicitud. La ayuda para idiomas está inmediatamente disponible en hmong, somalí y español. También puede acceder a más de 100 idiomas a través de un intérprete telefónico. Si tiene acceso a Internet, puede hacer su solicitud en línea fácilmente a través de uimn.org. Si no se siente cómodo/a haciendo la solicitud en línea, puede llamar al 651-296-3644 para recibir ayuda. No obstante, es posible que tenga que mantenerse a la espera hasta que se le atienda.

El personal de la oficina del seguro de desempleo de DEED está trabajando todos los días de la semana para atender a los trabajadores de Minnesota afectados por la COVID-19. De hecho, hemos implementado todas las prestaciones de urgencia más rápido que casi cualquier otro estado del país. Los trabajadores elegibles empezaron a recibir $600 adicionales por semana gracias a la compensación por desempleo a partir del 8 de abril. Las prestaciones se ampliaron 13 semanas más a partir del 15 de abril. Asimismo, se iniciaron los pagos de las prestaciones de urgencia a los trabajadores por cuenta propia de Minnesota el 24 de abril.

En DEED sabemos que el último mes y medio ha sido duro. Sabemos que la COVID-19 está revelando las injusticias y las desigualdades raciales que ya existían en Minnesota. Estamos trabajando con la Oficina del Gobernador, el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota y otras agencias y oficinas estatales para ayudar a garantizar que la seguridad económica, la prosperidad y la comunidad sean los valores sobre los que continuemos construyendo el estado de Minnesota a medida que avanzamos hacia la reapertura y la recuperación económica. Cuando nos recuperemos, crearemos un estado de Minnesota más justo.

Maureen Ramírez es la directora de la oficina de oportunidades económicas de DEED y presta servicios en el grupo de trabajo del Gobernador para la resistencia y la recuperación de la comunidad. Puede ponerse en contacto con Maureen por correo electrónico: maureen.ramirez@state.mn.us.