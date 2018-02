Consulta popular ecuatoriana este domingo 4 de febrero

7 temas importantes en este voto

La Prensa de Minnesota

Una importante consulta popular se efectuará este Domingo 4 de febrero en Ecuador. Ximena Peña Pacheco, asambleísta de Ecuador por la Circunscripción de E.E. U. U y Canadá, estuvo con nosotros para informarnos sobre la importancia de acudir a votar y explicar sobre las 7 preguntas por las que se está votando.

Aquí les presentamos parte de la entrevista:

¿Porque es importante para los ecuatorianos en Minnesota votar este domingo 4 de febrero?

Porque es una oportunidad única que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas del mundo entero, de pronunciarse en torno a grandes temas de interés nacional. Además, la constitución del 2008 garantiza los mismos derechos a los ecuatorianos que viven en el exterior, como los que están en el país, es decir que tienen las mismas obligaciones y derechos, y también permite visibilizarnos como comunidad y como fuerza política ante el gobierno ecuatoriano.

¿De dónde surge esta consulta popular?

Es un resultado de un proceso de diálogo que tuvo el presidente Lenin Moreno, cuando recién asumió su cargo, para identificar cuáles eran los temas que ocasionaron que casi el 50% de los ecuatorianos votaran en contra de que llegara a ser presidente de la república. Esto lo obligó a generar puentes y conexiones con otros sectores que por algún motivo no le dieron el voto y de estos diálogos pudieron identificar los temas que se repiten de manera permanente como preocupaciones para la ciudadanía y que hoy integran las 7 preguntas de la consulta popular.

Sabemos que hubo mucho respaldo para el ex presidente Rafael Correa en el pasado, ¿es un voto en contra de él, votar por el sí?

El voto por el sí o por el no, no debe percibirse como un aval personal. Estos votos deben ser tomados en base al análisis de cada una de las propuestas realizadas por el presidente Moreno al pueblo ecuatoriano. Pedimos que analicen cada una de las preguntas antes de ejercer su derecho al voto.

A continuación daremos a conocer las 7 preguntas:

1.- Lucha contra la corrupción, supresión de derechos políticos y extinción de dominio sobre bienes.

¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?

2.- Cese de las funciones de los siete integrantes del consejo de participación ciudadana y control social y elección de su miembros por votación universal.

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos?

3.- Supresión de la figura de la reelección indefinida de las autoridades de elección popular del marco constitucional del Ecuador.

¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristo y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?

4.- Imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes?

5.- Restricción de la minería metálica en aéreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?

6.- Eliminación de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos.

¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”?

7.- Ampliación de la zona Intangible del Yasuní y reducción del área de explotación petrolera del campo Itt.

¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

La Asambleísta Peña Pacheco compartió lo siguiente al final de la entrevista: “Aprovéchanos el espacio y la oportunidad para mandar un abrazo a nuestra comunidad. Son muy importantes para nosotros, aunque se encuentren lejos. Lamentablemente no podemos venir tan seguido como quisiéramos, pero en momentos como este donde tenemos que pronunciarnos y donde nuestra voz es trascendental, para las decisiones que se van a tomar en el país, he venido para promover la participación, que conozcan las preguntas, que se informen. Esto no solo los va ayudar a ser parte de la toma de decisiones del país, sino también los va ayudar a visibilizarse, a garantizar que aquí hay una comunidad organizada y preocupada por el destino de su patria así es que les invito a que voten, de corazón que voten 7 veces sí, pero en el peor de los casos no importa como vote, pero vote”