Conserje de las Ciudades Gemelas muere a causa de COVID-19

El sindicato exige EPP y la paga por riesgo.

Por: Max Nesterak-Minnesota Reformer

Armando Solís ayudó a asegurar el mayor aumento de sueldo en la historia de su sindicato hace sólo dos meses.

La semana pasada, Solís, que trabajó como conserje durante 10 años en el U.S. Bank Plaza en el centro de Minneapolis, murió a causa de COVID-19, dejando atrás una esposa y dos hijos adultos. Tenía 55 años.

“Nuestro sindicato tiene el corazón roto por Armando y su familia”, dijo la presidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, Local 26, Iris Altamirano, entre lágrimas durante una conferencia de prensa del Zoom el miércoles. “Estoy enfadada por su muerte y estoy triste. Nadie debería morir por tener que ir a trabajar”.

El sindicato celebró la conferencia de prensa para pedir a los empleadores que proporcionaran una paga por riesgo, equipo de protección personal y capacitación especial para tratar el coronavirus a sus aproximadamente 8.000 conserjes, guardias de seguridad y trabajadores de aeropuertos afiliados.

Hasta la fecha, Altamirano dice que 10 miembros del sindicato han dado positivo en la prueba de COVID-19 o tienen síntomas. Entre ellos se encuentra Jessica Romero, una conserje de Medtronic, que se suponía que iba a hablar en la conferencia de prensa, pero que fue admitida en el hospital el miércoles pasado junto con sus dos hijas, de ocho y seis años. El marido y la suegra de Romero también están infectados con el virus.

La mayoría de los trabajadores del SEIU Local 26 son gente de color e inmigrantes, que están soportando el peso de la salud y la economía de COVID-19. Altamirano dice que entre el 10 y el 15% de sus miembros han sido despedidos a causa de COVID-19, mientras que el resto continúa realizando sus tareas como trabajadores esenciales.

“Los trabajadores que represento son fundamentales para evitar la propagación de COVID-19”, dijo Altamirano. “Es hora de que todos los trabajadores, conserjes y oficiales de seguridad, tengan acceso al equipo de protección personal y también a la paga (de riesgo) que merecen”.

Algunos empleadores proporcionan la paga por riesgo y el PPE, pero no es uniforme en todo el sindicato. Dos de cada cinco trabajadores del Local 26 de SEIU no reciben máscaras y uno de cada cinco no recibe guantes, según una encuesta que el sindicato realizó a sus miembros. Altamirano dice que el sindicato usó su propio presupuesto para ordenar miles de máscaras y guantes para sus miembros.

También encontraron que casi la mitad no han recibido la formación adecuada sobre cómo tratar el COVID-19 – que requiere productos químicos específicos y protocolos para erradicar – y la mitad se sienten mal equipados para hacer frente al virus.

Lizbeth Vega López, una conserje de una tienda de comestibles, dijo que trabaja con miedo todos los días.

“Tengo que ir a trabajar para pagar el alquiler y la comida”, dijo Vega López en español a través de un intérprete. “Pero siento mucho miedo de salir. Tengo una familia que quiero asegurarme de que esté a salvo, pero no siento que mi compañía me haya dado suficiente entrenamiento”. Cada día y cada noche tenemos que enfrentarnos al peligro”.

Dice que no ha recibido la paga por riesgo como muchos otros trabajadores esenciales están ganando dado el riesgo de exposición a COVID-19.

Los trabajadores que dan positivo tras la prueba de COVID-19 o deben cuidar a alguien que está enfermo son elegibles para recibir dos semanas de licencia pagada bajo la Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First, pero eso sólo se aplica a los trabajadores de compañías con menos de 500 empleados. Muchos miembros de la Local 26 de SEIU trabajan para contratistas mucho más grandes que ellos que no están proporcionando tiempo libre adicional pagado relacionado con COVID-19.

Los 4.000 conserjes comerciales del sindicato hicieron una huelga de 24 horas el 28 de febrero antes de firmar un nuevo contrato en marzo. No se les permite hacer una huelga ahora porque están bajo contrato.

“Somos un sindicato muy innovador, por lo que siempre estamos pensando en lo que podemos hacer”, dijo Altamirano. “No sé lo que eso significa ahora, pero mis trabajadores no pueden estar muriendo por ir a trabajar.”

Un abogado de la Asociación de Limpiadores por Contrato de Minneapolis-St. Paul, que representa a más de una docena de empleadores, no estaba disponible inmediatamente para hacer comentarios.

https://minnesotareformer.com/2020/04/29/twin-cities-janitor-dies-from-covid-19-union-demands-ppe-and-hazard-pay/