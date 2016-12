Conectar al México de afuera con el de adentro

Por: Luis Manuel DE LA TEJA

La Política Exterior tradicionalmente concebida por la opinión pública como un asunto reservado a las elites; en la era de Trump implicará un cambio en la cotidianeidad de la vida económica, social y cultural de los mexicanos, el cual ha producido un debate de fondo, proactivo, respecto al impacto en política interior, generando una mayor apertura de las élites mexicanas (políticas, empresariales, intelectuales y sociales) a debatir dichos temas de manera informada. En este contexto se inscribe el empeño de la Revista Nexos de celebrar el Foro “Agenda Migrante: Una visión desde los connacionales”, quienes ante la ausencia de representantes de la Cancillería, reclamaron la falta de coordinación entre autoridades y la escasez de presupuesto para hacer frente a la política migratoria del vecino del norte.

Aunque la migración es de indudable interés político, no debe abordarse únicamente como cuestión política. Muchas de las percepciones negativas en torno a la migración se basan en interpretaciones partidistas más bien que en los hechos.

El reclamo de la asociación de abogados hispanos, es la pasividad del Gobierno Mexicano que: “Abra una absoluta voluntad de colaboración con el próximo presidente”, postura que ignora ser el primer blanco en la agenda que posiciono a Trump en la Casa Blanca. Las 11 medidas de protección de la Secretaria de Relaciones Exteriores, generan incertidumbre respecto a que Gobierno mexicano, se limitará, acompañar a la comunidad mexicana, allende nuestras fronteras hasta su deportación a México, lo que prendió una justificada alarma entre líderes hispanos y de opinión -excepto en el círculo gobernante- respecto a la urgencia de actuar asertivamente.

Ante representantes latinos, académicos, y legisladores, el Premio Juan Pablos al mérito Editorial, Héctor Aguilar Camín, considero que la elección de Trump, envía un mensaje a los mexicanos: “Por primera vez queda claro para la opinión pública que lo que sucede en EU repercute directamente en México, y que a veces es mucho más importante lo que sucede allá que lo que sucede aquí.

La ex titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Eunice Rendon y el ex canciller Jorge Castañeda, coincidieron en que la agenda de Trump es una oportunidad para que los hispanos se unan a defender sus causas. “Es el momento de superar no tanto, no tanto las divisiones, sino la dispersión de los mexicanos en Estados Unidos. Ellos viven y trabajan en condiciones muy dispersas y por tanto no es fácil que se unan para defender sus causas”.

En la era de Trump, es alentador que representantes hispanos, académicos, intelectuales, dialoguen respecto a la urgencia de focalizar estrategias dirigidas a segmentos de población objetivo. La creación de los Institutos México, único compromiso internacional del Pacto por México, quedo en el tintero de las buenas intenciones.

Una Agenda Migrante ya existe, lo que falta es que el Presidente Enrique Peña Nieto cumpla con el compromiso de crear el Instituto Nacional de Políticas Publicas de Atención a Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (INPAMEX) y coordine el actuar del entramado inter-institucional internacional de la Diplomacia subnacional, que cumpla con el objetivo de la Agenda 2030 al institucionalizar la relación con la diáspora para empoderarlos allá y hacer exitosos a sus familiares acá. El futuro del país está en juego.