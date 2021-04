Con la reapertura de los colegios en Minnesota, aumentan los casos de COVID-19

Por: Catharine Richert y Elizabeth Shockman-MPR

Los funcionarios estatales están advirtiendo de un creciente número de casos de COVID-19 en las escuelas de todo el estado.

A medida que más distritos se abren a la instrucción en persona, los funcionarios de salud del estado dicen que 752 escuelas de Minnesota han confirmado casos de COVID-19 a partir de esta semana.

Sobre la base de la secuenciación genómica de los casos confirmados, las autoridades estatales estiman que el 50% de los casos de COVID-19 en Minnesota en este momento son la llamada variante B.1.1.7, una versión más contagiosa y, según sugieren las investigaciones adicionales, más grave del virus.

En un comunicado, la Dra. Ruth Lynfield, epidemióloga del estado, dijo que el Departamento de Salud de Minnesota está cada vez más preocupado por el aumento de casos entre niños y adolescentes en edad escolar.

Simultáneamente, están viendo más hospitalizaciones.

“Por eso es tan importante que todos sigamos haciendo esas cosas que marcan una gran diferencia: llevar mascarillas, mantener el distanciamiento social, evitar las grandes reuniones, cumplir con otras restricciones que siguen vigentes, hacerse las pruebas, quedarse en casa si se está enfermo o se da positivo, y remangarse y vacunarse tan pronto como se pueda”, dijo Lynfield.

Durante el fin de semana, el experto en salud pública de la Universidad de Minnesota, Michael Osterholm, dijo en el programa “Meet the Press” que lo que se está viendo en Minnesota con la circulación de la variante B.1.1.7 puede cambiar la presión para reabrir las escuelas.

“Aquí en Minnesota estamos viendo el otro aspecto de esta variante B.1.1.7 del que no se ha hablado mucho”, dijo. “Infecta muy fácilmente a los niños. A diferencia de las cepas anteriores del virus, no vimos que los niños menores de ocho años se infectaran con frecuencia o que no estuvieran muy enfermos. No se transmitían al resto de la comunidad. Por eso yo era una de las personas que apoyaban firmemente el aprendizaje en persona. B.1.1.7 le da la vuelta a eso”.

El número de escuelas de Minnesota que informan de casos de COVID-19 ha aumentado constantemente desde principios de enero. Pero los datos del Departamento de Salud del estado no distinguen entre variantes a la hora de notificar los casos.

Más del 90% de las escuelas de Minnesota ofrecen ahora alguna forma de aprendizaje en persona a sus alumnos. Se espera que esa cifra aumente cuando los distritos de Minneapolis y St. Paul reciban a más estudiantes de vuelta a las clases a mediados de abril.