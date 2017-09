Como una perla

Por Vida y Sabor

Dada toda la locura del mundo en este momento, a veces todo lo que quiero hacer es sentarme y llenarme mi estómago con tacos. ¿Despedirá Corea del Norte otra arma nuclear? ¿Hillary seguirá culpando a los partidarios de Bernie por su derrota ante el peor candidato? ¿Donald Trump alguna vez dirá la verdad? No estoy seguro acerca de estas preguntas y muchas otras cosas, pero una cosa es segura: no puedes tener un buen taco sin una tortilla igualmente buena. No puedes tener una buena comida latina sin una tortilla de primera línea. Tortillería La Perla ha estado haciendo tortillas de primera línea desde su creación en 1999. Si has probado incluso una tortilla en las ciudades gemelas, hay una buena posibilidad de que haya venido de Tortillería La Perla.

Tuve el placer de hablar con José Payan Jr., hijo de José el papa y fundador de Tortillera La Perla. Como Director de Operaciones de la empresa familiar, José me dice “gasto más dinero a propósito”. Se refiere al dinero invertido en los ingredientes para crear una tortilla superior. José, Cynthia, Manuel, Miguel, Aurelio y Brenda conforman los 6 niños que ayudan a hacer girar los engranajes en Tortillería La Perla. Cinco de los seis niños Payan trabajan a tiempo completo en el negocio. Las tías y los tíos trabajan en la línea de producción. Primos encuentran trabajo según sea necesario, y la familia extendida está en todas partes. José y Noemí participan activamente en el negocio al diario. José y Noemi, el patriarca y la matriarca de la familia, pueden atestiguar el trabajo duro y la dedicación que tomó para abrir la facilidad de 50.000 pies cuadrados situada en Minneapolis.

José, como muchos inmigrantes que hicieron el traslado a los Estados Unidos a una edad muy temprana, en los años 70 y 80, sabía que tenía que darles a sus hijos una mejor oportunidad en la vida. Tenía 14 años cuando hizo el peligroso viaje a la “tierra de la oportunidad”. Aterrizando en Houston, Texas, encontró a un hombre de negocios de Chicago que buscaba a trabajadores para hacer el apartadero en el área de Chicago. Fue una decisión bastante fácil teniendo en cuenta que también tenía familia en Chicago. Después de unos 3 años en Chicago, José decidió trasladarse a Pennsylvania para trabajar con un tío en una granja de hongos. En un corto viaje a Nueva Jersey, conoció a su futura esposa Noemí. Se trasladó a Nueva Jersey para estar más cerca de ella y encontró trabajo en una granja de arándanos. José y Noemí pronto se casaron y en 1983 se mudaron de nuevo a Chicago para estar cerca de la familia, como la pareja comenzó a criar sus propios. En 1990 los Payan se habían convertido en una familia de 5 y mientras que las hermanas visitaban Minnesota llegaron a la conclusión que Minneapolis era un lugar mucho más seguro para criar a su familia. En 1992 se mudaron a Minnesota y José encontró trabajo en la sofisticada empresa de catering y restaurantes – D’Amico and Sons.

Al igual que muchos extranjeros de países latinoamericanos, pensaron lo mismo que todos los demás, “¿Dónde están todas las tortillas frescas?”. José vio la oportunidad y él la tomó. Tortillas frescas era el camino a seguir. Después de muchos intentos fallidos de conseguir un préstamo, conocieron a John Flory (Director Económico de la Whittier Community Development Center) y poco a poco el sueño comenzó a ser realizado. En última instancia, Marquette Bank acordó servir como el principal prestamista en un préstamo de participación con grupos de desarrollo económico local. Flory también dirigió a los Payan al proyecto Mercado Central, que se abriría en Bloomington Avenue y Lake Street en agosto de 1999. Tortillería La Perla resultó ser un ancla clave en el desarrollo, que incluye un mercado abierto con 40 negocios propiedad de latinos. Flory estaba impresionado con los Payan. “Pasé veinte años trabajando con empresarios”, dijo Flory en una entrevista. “Lo que busco es espíritu emprendedor, y lo vi. Habían