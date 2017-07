¿Cómo es el proceso para extraditar a Javier Duarte?

Por Marina Franco/New York Times

¿Cómo funciona la extradición?

Para que alguien sea extraditado, deben cumplirse ciertos requisitos:

Debe haber una orden de aprehensión de la persona y un proceso pendiente, o una sentencia condenatoria por cumplirse;

Los cargos no deben ser políticos, como rebelión, porque dejan de ser delitos en cuanto uno está en otro territorio, a menos de que haya tratados internacionales sobre la materia (por ejemplo, nunca se considera delito político un intento de asesinato a un jefe de Estado). Las extradiciones tampoco proceden por delitos militares, como deserción o insubordinación, o si hay posible persecución por raza, religión, opiniones políticas o nacionalidad.

Los delitos deben considerarse así tanto en el país que pide la extradición como en el Estado que delibera sobre esta. En el caso de Duarte, por ejemplo, el tratado entre México y Guatemala dice que los motivos de extradición “son conductas dolosas o culposas” o casos de defraudación fiscal “punibles en las leyes de ambas partes”, con una pena de más de un año.

Que el delito no haya prescrito; es decir, que siga vigente.

¿Cuál es el proceso de retorno en el caso de Duarte?

La extradición fue formalmente presentada por la PGR el 7 de junio, una semana antes de que expirara el plazo para hacerlo. Veracruz se adhirió a la misma solicitud con sus propias órdenes de aprehensión.

En la audiencia del 27 de junio pasado y en la del 4 de julio, el proceso establece que a Duarte se le explican los cargos en su contra y puede allanarse –aceptar ser extraditado para enfrentar tales acusaciones– o no.

Si acepta la extradición, como Duarte lo hizo para los cargos estatales, Guatemala tiene 60 días para regresar a la persona a México para que enfrente el proceso.

Si no se allana, podría intentar frenar la deportación solo al argumentar que no hay bases para esta, pues Guatemala no delibera sobre si Duarte es o no culpable. “Si él alega que no hubo delito y que cumplió con la ley, eso no lo va a tomar en cuenta el tribunal de Guatemala, no tiene facultad”, dijo el profesor Morales Brand. El experto indicó que podría alegar que ya enfrentó los cargos, que no es el caso, o incluso que es perseguido político, pero que sería “muy raro” que argumentara esto último.

En caso de no allanarse como lo hizo para los cargos estatales –a los cuales Duarte llamó “irrisorios”–, el tribunal guatemalteco entonces debe deliberar sobre si sí hay o no fundamentos para la extradición a partir de las pruebas que presente la defensa del exgobernador y lo que ya han presentado las autoridades mexicanas.

Eso alargaría el caso por entre seis o hasta nueve meses.

¿Qué pasaría en caso de que sea repatriado?

Si al final Duarte se allana a la solicitud federal o el tribunal guatemalteco establece que sí procede la extradición, entonces el exgobernador sería puesto frente a una corte mexicana bajo el nuevo sistema penal acusatorio u oral para una audiencia inicial.

“Ahí se le hace la lectura de los cargos, se le pide al juez que lo vincule a proceso y se le impondría una medida cautelar. En este caso, probablemente va a ser prisión preventiva”, dijo Morales Brand, pues se ha comprobado el riesgo de fuga del exgobernador y este podría huir para reunirse con familiares fuera del país (se sospecha que su esposa, Karime Macías, está en Inglaterra).

Los procesos impulsados por la PGR y Veracruz podrían ser llevados a la par. “Por ejemplo, primero lo vinculan en un tribunal para lo federal y luego le hacen la lectura de cargos para los locales en videoconferencia”, dijo Morales Brand.

Los cargos que enfrentaría Duarte serían solo por los cuales se avaló la extradición –”no se puede cambiar el delito”, indicó el experto en derecho penal– aunque existe la posibilidad de recabar información adicional.

Además de Duarte, 16 exgobernadores mexicanos están bajo investigación por actos de corrupción.