Comienza el Juicio De El oficial de policía de Minnesota, Jeronimo Yanez

Por AP/Kare11

El asesinato el 6 de Julio del 2016 se convirtió en una sensación en las redes sociales cuando la novia de Philando Castile, Diamond Reynolds, transmitió en vivo sus consecuencias en Facebook. La hija de cuatro años de Reynolds también estaba en el coche en ese momento.

El oficial Joseph Kauser tomó la posición durante la última parte de la mañana del martes, para describir lo que vio cuando se detuvo en un segundo carro de la escuadra para ayudar a Yanez, que pensaba que el hombre afroamericano que había detenido podría ser responsable de un reciente robo a mano armada.

Una cinta de audio fue jugada para los miembros del jurado durante la cual Yanez describió la “nariz ancha” de Philando Castile, describiéndolo como un posible sospechoso en un atraco reciente de la supermercadista Super USA en la Avenida Larpenteur.

Cuando el fiscal asistente Jeffrey Paulsen le preguntó si, antes del tiroteo fatal, vio algo sobre la parada del tráfico que lo alarmó, Kauser simplemente contestó “No“.

“¿Te sentiste amenazado (antes del tiroteo) por lo que viste?” Paulsen preguntó.

“En ese momento, no”, dijo el oficial.

El jurado vio, por tercera vez, el video de la escudería de los acontecimientos que llevaron a Yanez a disparar Castilla varias veces. Kauser estaba en la parte trasera del coche, el lado del pasajero cuando Yanez abrió fuego. En la cinta se puede ver que está alarmado, saltando fuera del marco. Cuando Kauser vuelve a la vista, es para ayudar a la hija de 4 años de Diamond Reynolds fuera del coche de escuadra.

El video del Carro de Policia muestra a Yanez después del tiroteo, donde se le puede oír decirle a su oficial supervisor: “No sé dónde estaba el arma”. Kauser dijo que Yanez le dijo más tarde que vio la arma de Philando Castile. “Creo que siguió el protocolo”, dijo Kauser. “Confío en él como socio y creo que hizo lo que se suponía que debía hacer en esa situación”. Durante la redirección de la fiscalía, Kauser admitió que no sabía lo que Castilla estaba buscando, cuando lo vio moviéndose dentro del coche. Y Kauser dijo que no podía ver una pistola desde su perspectiva, acercándose en el lado del pasajero del coche. Los fiscales congelaron el vídeo de la leva de la tablilla en varios intervalos para demostrar que la cabeza de Castile tiró a la izquierda mientras que él alcanzó para su prueba del seguro para producir eso, y entonces volvió al centro. Y el equipo del condado de Ramsey repitió el video de la cámara, destacando un segmento en el que Yanez puede ser escuchado diciéndole a un supervisor “No sé dónde estaba el arma” y “Él no me dijo dónde estaba el arma”. Yánez disparó siete disparos a Castilla a los 10 segundos de Castilla informándole que tenía un arma de fuego en su persona.

En su discurso de apertura, el fiscal dijo que Castile recibió dos balas al corazón. Luego dijo que en sus últimas palabras Castile dice: “No estaba intentando conseguirlo” (El Arma). “Él no le dijo que se congelara”, dijo el fiscal adjunto del Condado de Ramsey, Richard Dusterhoft. “No le dijo que levantara las manos, fue la negligencia del oficial Yánez de la parada de tráfico que eligió hacer que causó la muerte del señor Castilla”. Continua el Lunes el Juicio de Jeronimo Yanez.