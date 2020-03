Comida gratis para estudiantes de Minneapolis Public Schools

Información para que los estudiantes recojan alimentos durante los cierres de escuela debido al COVID-19

Minneapolis Public Schools proporcionará alimentos a los estudiantes mientras las escuelas estén cerradas debido al virus COVID-19. Estos alimentos están destinados a reemplazar los servicios alimenticios que los estudiantes normalmente reciben durante el día escolar.

Los alimentos serán distribuidos a los estudiantes en varios sitios escolares de toda la ciudad (ver la lista más abajo), y serán entregados desde autobuses escolares estacionados en los parqueos o estacionamientos escolares. Los edificios escolares permanecerán cerrados.

Los servicios para recoger alimentos comenzarán el martes 17 de marzo y continuarán de lunes a viernes de 10 a.m. a 2 p.m., mientras las escuelas permanezcan cerradas debido al virus COVID-19.

Preguntas y Respuestas para Recoger Alimentos

¿Hay algún costo por estos alimentos?

Este servicio de comida no tendrá ningún costo.

¿Puedo tomar más de un almuerzo si tengo más hijos en casa?

Debido a regulaciones federales, los niños deben estar presentes para recibir alimentos.

¿Tengo que demostrar que mis hijos son estudiantes de MPS para recibir alimentos?

No se requiere identificación ni documentación. La alimentación está disponible para cualquier niño de Minneapolis, incluyendo aquellos que asisten a escuelas chárter y escuelas alternativas.

¿Puedo tomar comida para adultos en mi familia o es solo para los estudiantes?

No, las comidas son para niños en edad escolar y jóvenes de 18 años o menores. (Niños o hijos quiere decir de 18 años de edad o menores, pero incluye a personas mayores de 18 años que el Departamento de Educación de Minnesota ha determinado son elegibles para servicios de educación de transición.)



5. ¿Puedo escoger almuerzos?

No, pero se proporcionará dos comidas frías a cualquier persona de 18 años de edad o menor.

¿Estarán estos alimentos disponibles también durante el fin de semana?

No, al menos no al principio; pero MPS está investigando cómo se puede ampliar el programa de alimentos a los fines de semana, y actualizará a las familias una vez que esto se determine. Sin embargo, en asociación con The Sheridan Story, se entregarán paquetes de alimentos adicionales que en los sitios de distribución de alimentos.



7. ¿Dónde puedo encontrar información sobre el aspecto nutritivo de estas comidas?

Visite el sitio web de Culinary and Wellness Services para obtener más detalles e información.

¿Qué otros recursos alimenticios están disponibles?

La Ciudad de Minneapolis tiene un mapa interactivo de las ubicaciones de bancos de alimentos o food shelf locations en toda la ciudad.

Lugares de distribución de alimentos Las escuelas en la lista a continuación distribuirán almuerzos en toda la ciudad. Andersen, 1098 Andersen Lane Bethune, 919 Emerson Ave. N. Cityview, 3350 4th St. N. Edison, 700 – 22nd Ave. NE Folwell, 3611 20th Ave. S. Green Central, 3416 Fourth Ave. S. Hall, 1601 Aldrich Ave. N. Hmong International Academy, 1501 – 30th Ave. N. Hale Elementary, 1220 E 54th St. Jenny Lind, 5025 Bryant Ave. N. Lake Nokomis – Keewaydin, 5209 – 30th Ave. S. Lyndale, 312 W. 34th St. Marcy Open, 415 Fourth Ave. SE Northeast Middle, 2955 Hayes St. NE Olson Middle, 1607 – 51st Ave. N. Patrick Henry, 4320 Newton Ave. N. Roosevelt, 4029 – 28th Ave. S. Seward, 2309 – 28th Ave. S. South High, 3131 – 19th Ave. S. Windom Dual Immersion School, 5821 Wentworth Ave S.

https://health.mpls.k12.mn.us/spanish_meals