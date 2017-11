Colombiana Shakira trasladó más de 35 millones de dólares

Por Univisión

La estrella musical aparece domiciliada en Bahamas y su abogado defiende la transparencia de todas sus operaciones, alegando que por tratarse de una artista internacional ha tenido diferentes residencias a lo largo de su vida.

“La sociedad holding maltesa Tournesol Limited cumple con todos los requisitos legales para operar como tal. Toda la información correspondiente a esta entidad es pública y transparente”. Esta es la contundente respuesta de Ezequiel Camerini, uno de los abogados de la cantante Shakira Isabel Mebarak Ripoll, la pareja del futbolista del F.C Barcelona Gerard Piqué, cuando se le preguntó sobre la entidad que administra desde 2007 la cantante y en la que la colombiana figura con domicilio fiscal en Bahamas.

El abogado, que admite la residencia de Shakira en Barcelona, justifica el domicilio en un paraíso fiscal de la vocalista, ya que “ella como artista internacional ha tenido diferentes residencias a lo largo de su vida profesional, estando siempre en total cumplimiento de las leyes de todas las jurisdicciones en las que reside”.

La información que destapa el nombre de Shakira detrás de la entidad maltesa Tournesol Limited forma parte de la investigación mundial Paradise Papers, basada en el análisis de 13,4 millones de documentos procedentes de dos proveedores de servicios ‘offshore’ de Bermuda y Singapur y 19 registros mercantiles de jurisdicciones opacas.

La filtración fue obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para dirigir el trabajo que se publica en 96 medios de todo el mundo, entre ellos, The New York Times, The Guardian, Le Monde y El Confidencial y La Sexta en exclusiva para España.

Los 31,6 millones de euros en Malta y Luxemburgo

Lo cierto es que Shakira movió todos sus derechos entre dos empresas de su propiedad de Luxemburgo y Malta. Tournesol Limited, la sociedad maltesa de la cantante colombiana recibió los derechos de “activos musicales, derechos intelectuales y marcas” en julio de 2009. La sociedad aumentó su capital en un euro (su capital pasa a valer 3.020.001€) pero con una prima de emisión asociada de 31.637.050 euros (más de 35 millones de dólares), “correspondientes al valor de sus activos musicales, derechos intelectuales y marcas”.

Malta y Luxemburgo son países donde hay registradas miles y miles de sociedades, pero donde no tienen actividad alguna, lo que es propio de jurisdicciones opacas que favorecen la elusión y la evasión fiscal.

Los derechos habían sido valorados en 31.637.050 euros (más de 35 millones de dólares) por la firma estadounidense Gelfand, Rennert and Feldman L.L.P. Tournesol Limited es propietaria a su vez de una empresa en Luxemburgo, ACE Entertainment S.àr.l., que es la que gestiona sus activos musicales y derechos.

En Luxemburgo la tributación es muy baja. Shakira figura en los apuntes mercantiles al menos hasta 2016 y es “única accionista” de la sociedad maltesa. La creación de la sociedad coincide con un buen momento profesional de la cantante.

La entidad se creó en diciembre de 2007, en mitad de la gira ‘Fijación Oral’, tras su quinto disco ‘Oral Fixation Vol. 2′ (2005). En 2009, tres meses después de trasladar a Malta sus “activos musicales, derechos intelectuales y marcas”, Shakira publicó su sexto álbum de estudio, ‘Loba’.