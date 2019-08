CLUES inagura expansion de su sede en St Paul

El miércoles 31 de julio, se llevó a cabo el corte de cinta de las nuevas facilidades de la sede central de Comunidades Latinas Unidas en Servicio (CLUES), para dar la bienvenida a los socios y donantes a su nueva expansión, agrandando el tamaño de su edificio en el lado este de Saint Paul.

“Estamos felices de dedicar este edificio de 40,000 pies cuadrados a la comunidad latina de Minnesota”, dijo Ruby Lee, presidenta y CEO de CLUES. “El nuevo espacio es representativo de nuestro compromiso institucional de elevar las narrativas y el liderazgo de los latinos, fomentar la sanación de la comunidad a través del compromiso cultural y mejorar las oportunidades sociales y económicas para las personas a quienes servimos”.

Invitados especiales como el alcalde de St. Paul, Melvin Carter, Carlos Tortolero, presidente del Museo Nacional de Arte Mexicano, miembros de la junta de CLUES, donantes y fundadores se unieron a la celebración de inaguración. Más de 150 donantes, voluntarios y socios recorrieron los nuevos espacios y aprendieron sobre el crecimiento de la organización, sus programas y servicios.

La sede ampliada de CLUES formará un pilar para la comunidad del East Metro y el corredor cultural en East 7th Street. El espacio de 39,000 pies cuadrados incluye un nuevo centro diurno para ancianos latinos, un centro tecnológico para adolescentes, una galería de arte Latino y un espacio de aula para el aprendizaje multigeneracional. Junto con el Consulado de México, el edificio atrae a más de 35,000 personas al vecindario anualmente.

Como la agencia sin fines de lucro liderada por latinos más grande de Minnesota, CLUES está posicionada para servir a la creciente población latina de Minnesota, que se espera que alcance el medio millón para el 2035, más del 8.5 por ciento de la población total del estado. CLUES agrupa servicios cultural y lingüísticamente relevantes que incluyen Salud y Bienestar, Empoderamiento Económico, Enriquecimiento Educativo, Artes y Cultura para satisfacer las necesidades complejas e interrelacionadas de la comunidad.

La construcción de la expansión de $7.5 millones comenzó en septiembre de 2018, y los nuevos programas y servicios comenzaron a ocupar el nuevo espacio este mes. El público está invitado a estrenar el nuevo edificio en la Fiesta Latina 2019 de CLUES, que se celebrará el 10 de agosto de 11 am-4 pm en East 7th Street alrededor de CLUES.

“Nuestros programas están diseñados para empoderar a los latinos y jóvenes proporcionándoles acceso y oportunidades para que puedan realizar su propio sueño americano”, dijo Ruby Lee. “Nuestros espacios reafirman nuestra misión de apoyar a los latinos y a los nuevos inmigrantes para que sean sanos, prósperos y comprometidos en sus comunidades”.

La campaña de CLUES ha sido apoyada por una variedad de generosos donantes corporativos y privados, incluyendo a The Harry y Jeanette Weinberg Foundation, Cargill Foundation, 3M Foundation, Hugh J. Andersen Foundation, Katherine B. Andersen Fund, Best Buy Fundación, Fundación F.R. Bigelow, Otto Bremer Trust, Butler Family Foundation, Chiasson Family Foundation, City of Saint Paul Neighborhood STAR, Ecolab Foundation, Hardenbergh Foundation, LISC (Local Initiatives Support Corporation), Mardag Foundation , Securian Foundation, St. Paul Foundation, Super Bowl 52 Host Committee Legacy Fund, Target Foundation, Thrivent, Travelers Foundation, Wells Fargo MN Leadership Council y generosos donantes individuales.