“Choque de Fox, la mitad de los extranjeros ilegales son mexicanos, solo”

Por Raoul Lowery Contreras

La nueva estrella de Fox News Channel (FNC), Tucker Carlson, se enfrentó con el ex ministro de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, el cual fue un encuentro humillante y entretenido.

El asunto: el pronunciamiento público de Castañeda de que las deportaciones masivas del Presidente Trump pueden quedar atascadas por el gobierno mexicano que ayuda a posibles deportados en “Tribunales de Inmigración”.

Con una cartera actual de 500.000 casos, el sistema de tribunales de inmigración de Estados Unidos está inundado. Si el gobierno mexicano provee abogados para defender a sus ciudadanos, el sistema podría colapsar. Todo posible deportado tiene derecho a una audiencia a pesar de que no se trata de un procedimiento “penal”. Son procesos civiles.

Conocí a Tucker una vez. Durante esa conversación descubrí que él creció en mi ciudad, San Diego y, su padre había corrido por la alcaldía en contra de quien sería mi futuro convicto condenado que estaba entonces bajo una nube – que sin embargo, golpeó al Sr. Carlson como un tambor

El graduado de Trinity College (Hartford) ha trabajado en los tres canales de noticias por cable. Se rumorea que es un favorito del dueño de Fox, Rupert Murdoch. Y, cae bien.

De regreso a su exitoso programa de FNC, suele sobresalir con un cuestionamiento de “mano a mano” que deja a muchos liberales incapaces de responder inteligentemente.

Hasta entonces, se encontró con Jorge Castañeda, alumno de la Universidad de Princeton y profesor de primer nivel que sirvió como primer ministro de Relaciones Exteriores del presidente mexicano, Vicente Fox, después de que él fuera expulsado del cargo en el 2000.

Castañeda le enseñó a Tucker algunas lecciones serias. En primer lugar, Tucker piensa que hay 10 millones de mexicanos ilegalmente presentes cuando Castañeda lo sorprendió citando al Pew Research el cual estima que hay menos de 6 millones de mexicanos residentes ilegalmente en los Estados Unidos que es “el 52 por ciento de todos los presentes ilegalmente”. De la amnistía de inmigración de 1986 en la que personas de 150 países diferentes solicitaron la amnistía.

Hecho del día: No todas las personas ilegalmente presentes en los Estados Unidos son mexicanos.

Tucker lanzó esta pregunta a Castañeda – ¿por qué los ricos mexicanos no crean redes de seguridad social para ese 50 por ciento de pobres, en lugar de que los contribuyentes estadounidenses paguen por ellos?

Castañeda: Todos los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos pagan impuestos. Ellos pagan por la red de seguridad social.

Ese fue el fin del argumento. Porque, es verdad que los mexicanos aquí pagan ilegalmente toneladas en impuestos. La Administración del Seguro Social dice, por ejemplo, que tiene BILLIONS en “cuentas en espera” que son pagadas por esos mismos mexicanos.

Hecho del día: La gente aquí paga ilegalmente los mismos impuestos que todos pagan. Los impuestos sobre la propiedad se pagan a través de alquileres o directamente. Los impuestos de venta se pagan en el punto de compra. Los impuestos sobre la renta se pagan mediante retención y / o con números de identificación fiscal emitidos por el Servicio de Impuestos Internos.

Tucker Carlson: Los ricos mexicanos pagan poco en impuestos, por lo que dependen de los Estados Unidos para proporcionar a los pobres mexicanos con una “red de seguridad”.

Realidad: A diferencia de la confiscación del impuesto sobre la renta en los Estados Unidos, donde sólo el 50 por ciento paga impuestos a la renta, México tiene un sistema de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que impone todas las etapas de producción y termina como un impuesto al consumo minorista del 16 por ciento. Todo el mundo paga.

Tucker Carlson: Las remesas de personas ilegales aquí a México son el segundo “ingreso” más grande de México después del petróleo.

Castañeda: ¿Y qué? 26 mil millones de dólares de remesas es sólo 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano de 1,143 billones de dólares.

Hecho del día: México podría tener 50 por ciento de pobres, pero también tiene un 50 por ciento de clase media o alta que se las arreglan para comprar $ 294 BILLONES de dólares de bienes y servicios de los Estados Unidos. Por el contrario, los 1,300 millones de personas en China se las arreglan para comprar sólo $ 116 mil millones de los EE.UU. Toda Europa con 510 millones de personas se las arregla para comprar sólo $ 270 mil millones de dólares. Es decir, menos de los 122 millones de habitantes de México.

Un último hecho: el sistema de tribunales de inmigración de Tucker Carlson se preocupa por estar totalmente atascado por el gobierno mexicano ayuda a conductores y mucamas de hoteles que podría ser “deportados” por el Presidente Trump. Sí. ¿Y qué? Realmente no es un sistema de “corte”. Es una agencia del Departamento de Justicia; Tiene 58 “tribunales”, 1582 empleados y un presupuesto de $ 304 millones. No es un sistema judicial que dispensa la justicia. Son 58 habitaciones equipadas por jueces de derecho administrativo que no están confirmadas por el senado. Son empleados justos como cualquier otro empleado del gobierno.

Los llamados “jueces ” no pueden manejar su carga de trabajo ahora con más de $ 300 millones para trabajar. Actualmente cuesta $ 12.000 por eliminación. Tener que enfrentar a los abogados de verdad proporcionados por el gobierno de México hará que el presupuesto se dispare y el atraso aumente para que un niño de un año hoy no tenga una audiencia requerida hasta que tenga 35 años.