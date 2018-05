Celebrada decisión de DACA, exige a administración que mantenga el programa

La comunidad Hispana le da la bienvenida a la decisión judicial del Juez federal de distrito John Bates dándole 90 días al Departamento de Seguridad Interna (DHS o “Homeland Security” en inglés) para proveer la justificación legal detrás de la decisión de la Administración de terminar el programa de DACA. Éste es el tercer juez en revocar la cancelación del programa y el primero en ordenar a DHS a aceptar solicitudes nuevas. Además, es el primer juez nombrado por un presidente republicano en tomar dicha decisión, lo que resalta el consenso bipartidista sobre la legalidad de DACA. El pleito legal fue iniciado, entre otros, por la Universidad de Princeton, que refleja la importancia de este tema para el sistema universitario estadounidense y para la seguridad económica de la nación.

El Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos (NHCSL, por sus siglas en inglés), que representa las voces de más de 400 legisladores estatales de todas partes del país, Islas Vírgenes Estadounidenses y Puerto Rico, celebraron la decisión del tribunal y le advirtieron a la Administración que no cancele el programa de DACA hasta que el Congreso pueda legislar una solución permanente y el presidente la convierta en ley.

“Dicen que la tercera es la vencida y esperamos que la Administración por fin escuche a tanto la razón como a los tribunales que todos están diciendo que no hay justificación legal alguna para cancelar el programa de DACA. Esta decisión es significativa porque no se trata de que el juez estuviera en desacuerdo con el razonamiento legal de la Administración; sino que el tribunal les está diciendo que ni siquiera proveyeron una base legal para sus acciones. Dado las consecuencias de esta decisión y su impacto en las vidas de cientos de miles de estadounidenses – personas que sí, son estadounidenses en todos los sentidos excepto por un pedazo de papel – le exigimos a esta Administración a que no vuelva a cancelar el programa de DACA hasta que el Congreso apruebe el proyecto de ley DREAM y se termine la incertidumbre que los DREAMers enfrentan de una vez y por todas”, dijo el Presidente de NHCSL, el Senador Carmelo Ríos (PR).

NHCSL recientemente aprobó una resolución de emergencia durante su cumbre anual en Chicago en febrero. Dicha resolución dice que: “…el Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos le hace un llamado al Congreso para que tome acción sin retrasos adicionales para terminar con la incertidumbre que enfrentan miles de familias acerca de DACA, preferiblemente proveyendo un camino a la ciudadanía o, como mínimo, extendiendo DACA hasta que se pueda lograr un acuerdo que establezca ese camino…”.

El Presidente del Grupo de Trabajo de NHCSL para Inmigración y Derechos Humanos y Civiles, el Senador Richard Martínez (NM), dijo: “NHCSL ha luchado consistentemente para acabar con la incertidumbre que enfrentan estos jóvenes estadounidenses ‘DACAmentados’ y por una reforma migratoria integral que saque a los 11 millones de las sombras y los traiga a la luz del día, a la vez que aseguramos nuestras fronteras de una forma inteligente y efectiva sin un muro fronterizo innecesario y costoso. Los Soñadores son una parte integral de la fibra de este país y lo menos que deberíamos hacer es marginalizar a los mejores y más brillantes individuos de nuestra sociedad. Estos jóvenes representan todo lo mejor de nuestra nación y deberíamos hacer todo lo que esté dentro de nuestro alcance como servidores públicos para asegurar de que tengan las mismas oportunidades que cualquier otro estadounidense para alcanzar sus sueños”.