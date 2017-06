Castigando a los consumidores americanos

Por Raoul Lowery Contreras

“El poder de imponer implica el poder de destruir.” Daniel Webster y el juez John Marshall en el caso McMulloch v. Maryland, 1803 …

En el actual Congreso de Estados Unidos, una multitud de republicanos liderados por el presidente Paul Ryan están abogando por un enorme aumento de impuestos que hace que el consumidor estadounidense sea la mayor víctima de los impuestos en la historia. Lo llaman el impuesto de ajuste de frontera (BAT en inglés, Border Adjustment Tax). El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin Brady (Republicano-TX), son los principales defensores del impuesto de importación. En pocas palabras, todas las importaciones serían gravadas y no todas las exportaciones. Si un coche, un bolígrafo o un collar turquesa de México, cada artículo tendría un impuesto del 20 por ciento aplicado a él cuando entra en los Estados Unidos. El impuesto sería pagado por el importador que lo pasaría al minorista que lo pasaría al consumidor. Tu y yo. Lo que costaría normalmente $1000 (TV de pantalla plana, por ejemplo) ahora costaría $1200.00.

Para ser directo, eso es estúpido. ¿Recuperará ese impuesto cualquier trabajo que haya dejado los Estados Unidos por desgaste normal de las empresas o por su supervivencia en la economía mundial?

Brady: “Mi pensamiento actual sobre el ajuste fronterizo -después de escuchar a nuestros negocios grandes y pequeños y nuestros miembros- es una transición gradual de cinco años”.

Vaya cosa; Eso significa que un televisor de pantalla plana de $1000 sólo costaría $1050 el primer año rastreando a $1200 en el quinto año. Ridículo. Hace cinco años, pagué $ 549.00 (incluyendo el 8 por ciento del impuesto de ventas de CA) por mi pantalla plana de 45 pulgadas en Walmart. Hoy en día, puedo comprar un televisor de pantalla plana de 50 pulgadas en Walmart por $ 350.00 (incluyendo el impuesto sobre ventas de CA) gracias a la competencia. Brady aumentaría esa compra de $350 a $420 porque ni él ni sus partidarios tienen el coraje de reformar verdaderamente nuestro sistema de impuestos. ¿Por qué deberían 330 millones de estadounidenses sufrir este enorme golpe de impuestos porque el Congreso no tiene el valor de diseñar una verdadera reforma tributaria? En primer lugar, el impuesto sobre la renta debe ajustarse a tres tipos simples: 5, 10 y 20 por ciento, aplicándose el nivel del 20% a todo lo que supere los 250.000 dólares (500.000 dólares para parejas). Deducciones se limitaría a cinco por ciento para la educación y la caridad dando y la deducción de hipoteca a una sola residencia.

Brady sostiene que el BAT (Border Adjustment Tax) evitará que las empresas muevan sus puestos de trabajo a otros paises. Por ejemplo, Irlanda tiene sólo 4,5 millones de personas, pero tiene un enorme superávit comercial con los Estados Unidos porque muchas empresas estadounidenses se han mudado allí por su sistema de impuestos corporativos muy favorable. Castigar a 330 millones de personas para ahorrar un puñado de puestos de trabajo es ridículo, miope y diseñado para castigar al estadounidense promedio. Bajar o abolir los impuestos corporativos ahorrará empleos. Afortunadamente, los defensores de los consumidores, los importadores, los altos funcionarios de la Administración de Trump, los senadores republicanos y algunos miembros de la Cámara han unido la oposición a las MTD. Eso ha obligado a Brady a extender su propuesta a una transición de cinco años.

Bolonia de Brady: “Las empresas necesitan mucho tiempo para evaluar su cadena de suministro actual y decidir qué – si es que hay – pueden regresar a los Estados Unidos … Y quieren mucho tiempo para ver cómo se ajusta el dólar ya qué nivel”. No tiene los votos. “La propuesta de cinco años de la transición del presidente Brady no hace nada para cambiar el impacto perjudicial en los consumidores, sino que retrasa las consecuencias políticas para los legisladores”, dice Joshua Baca, portavoz de una coalición de minoristas y grupos comerciales llamados Americans for Affordable Products. Brian Dodge de la Asociación de Industrias Minoristas Brian Dodge en The Hill: “Forzar a los consumidores a pagar más para que algunas empresas rentables puedan operar libres de impuestos no es mejor de una idea en cinco años de lo que es hoy. El resultado será el mismo – mayores precios en Comida, gas, recetas, electrónica, ropa y miles de artículos que las familias estadounidenses necesitan todos los días “. El Senador Lindsey Graham (Republicano-Carolina del Sur) Dice que el plan de Brady no obtendría 10 votos en el Senado. Probablemente no obtendrá suficientes votos en la Cámara. La mejor protección para 330 millones de estadounidenses es que el Congreso salga de Washington para que no puedan hacer más daño.

Mark Twain dijo lo mejor: “La vida, la libertad o la propiedad de ningún hombre están a salvo mientras la legislatura está en sesión”.