Campamento de St.Paul cierra, muchos deciden no refugiarse en el nuevo campamento de invierno

Peter Cox – MPR

El campamento para personas sin hogar en St. Paul, donde han vivido cerca de dos docenas de personas desde la primavera, fue desalojado el jueves.

La policía, los trabajadores sociales y los voluntarios trabajaron con los campistas para empacar las tiendas de acampar y posesiones debajo de la Catedral de St. Paul y sobre la Interestatal 35E.

Darell Patrick y su novia pasaron el jueves por la mañana deslizando sus mantas y ropa dobladas dentro de bolsas de plástico.

“Esto es todo lo que tenemos aquí”, dijo Patrick.

En el área desalojada, MnDOT publicó señales prohibiendo la invasión. Los trabajadores sociales les dieron opciones a los campistas. Pero Patrick temía mudarse a un refugio.

“En este momento estamos empacando, tengo un lugar de almacenamiento, vamos a guardar esto”, dijo. “Probablemente viajaremos en los trenes esta noche, toda la noche, hasta que encontremos un lugar para ir”.

Los trabajadores del condado de Ramsey y de la ciudad limpian el campamento de St. Paul semanalmente. Pero ahora los campistas no están permitidos de vuelta.

“El mantenimiento operativo de este sitio ya no es sostenible y, una vez más, realmente no es seguro que las personas acampen. Muchas de estas personas no están preparadas para ese nivel de vida al aire libre y no queremos que nadie perezca”, dijo Ricardo Cervantes, director del departamento de seguridad e inspecciones de la ciudad de St. Paul. “No estamos aquí para flexionar nuestros músculos de autoridad, sino que estamos aquí para garantizar que las personas tengan opciones, que tengan un lugar donde ir y que se conecten a los recursos adecuados para que puedan aprovecharlos”.

Se ha prestado un espacio seguro temporal para la temporada de invierno, abierto temprano para los campistas en un antiguo centro de desintoxicación. Abre cada noche a las 10 p.m. y cierra a las 9 a.m. Todos los expulsados ​​del campamento recibieron referencias al refugio durante los próximos siete días. Hay espacio para 64 personas.

A algunos trabajadores sociales les preocupa que les resulte más difícil rastrear a los clientes que se mudaron.

“Apoyamos el cierre del campamento. Lo apoyamos porque sabemos que esta no es una solución segura para los problemas regionales realmente urgentes a los que nos enfrentamos en términos de vivienda y alojamiento”, dijo Chris Michels, gerente senior de programas de Caridades Católicas. Ella dijo que el campamento es realmente un síntoma de la falta de viviendas asequibles en la región”.

Si realmente vamos a tener éxito en acabar con la falta de vivienda, tenemos que enfrentar el problema y buscar la solución.”, dijo.