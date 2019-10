Border CrosSing, un coro profesional enfocado en Latinoamérica está agitando la “tierra de los 10,000 coros.”

Por: Ahmed Anazaldua

Las Ciudades Gemelas tienen un nivel extraordinario de actividad de alta calidad de música coral. En este ambiente, es difícil que un nuevo coro resalte del montón. Sin embargo, eso es lo que ha estado haciendo Border CrosSing desde que fue fundado en el 2017, y lo han logrado poniendo la cultura de Latinoamérica al centro de la actividad artística de la ciudad.

Este coro, dirigido y fundado por el director mexicano Ahmed Fernando Anzaldúa, ha estado presentando conciertos de música Latinoamericana en comunidades hispanas de las Ciudades Gemelas, culminando este pasado verano con “La Pasión según San Marcos” del compositor argentino Osvaldo Golijov en colaboración con la Minnesota Orchestra. Este concierto fue un rotundo éxito, recibiendo una ovación de pie de diez minutos de aplausos y algunas de las mejores reseñas de lo que va del año. Ahora, Border CrosSing se prepara para presentar su tercera temporada de conciertos, que comenzará el 18 y 19 de octubre en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en St. Paul y en Ascensión en Minneapolis.

La misión de Border CrosSing es integrar públicos, artistas, y repertorio coral que han sido segregados, con un presente enfoque en poner en alto la cultura latinoamericana. Esta temporada, llamada “Puentes”, Border CrosSing presentará cuatro programas explorando diferentes facetas de la cultura y música de Latinoamérica. El primer concierto, “Cristo negro de los Andes”, explora la fe religiosa en diferentes partes de Latinoamérica y sus conexiones con la identidad racial y cultural. En diciembre, Border CrosSing presentará “El Mesías”, una versión bilingüe del Mesías de Handel combinado con “Navidad Nuestra” del compositor argentino Ariel Ramírez. En febrero, Border CrosSing presentará “La Colonia”, un concierto de música del periodo virreinal de Latinoamérica. Para terminar la temporada, Border CrosSing presentará “Te amo, te quiero”, un concierto de música de amor de poetas y cantantes Latinoamericanos.

Los conciertos de Border CrosSing son presentados de manera gratuita al público, con sólo un precio sugerido, pero no obligatorio. Los conciertos son presentados de manera algo informal y las familias son bienvenidas. La música es a menudo una combinación de música clásica, música folclórica y popular, y música que no entra fácilmente en estas categorías, es música que cruza fronteras, como lo sugiere el nombre de esta agrupación.

Los programas que son parte de “Puentes” exponen al público de Minnesota a historias y repertorio musical que va más allá de lo que normalmente se presenta en la ciudad, y ha tenido una influencia profunda sobre la programación artística de otros grupos en la región, incluyendo la iniciativa de la Minnesota Orchestra de colaborar con Border CrosSing durante el verano. Este grupo, orgullosamente iniciado por un inmigrante de México y repleto de músicos hispanos y con conexiones familiares con América Latina ha ya recibido atención nacional y ganado varios premios y becas.

A medida que Border CrosSing logre avanzar su misión, veremos un público con más hispanos en los conciertos corales de la comunidad y un arte mucho más diverso e interesante.

Más información sobre Border CrosSing en el sitio de Internet bordercrossingmn.org.

Información de los conciertos de Puentes

La mayoría de los conciertos son a las 7:00 PM en Our Lady of Guadalupe Church (401 Concord St, St. Paul) y en Church of the Ascension (1723, Bryant Ave. N, Minneapolis)

“Black Christ of the Andes”

Viernes, 18 de octubre y sábado 19 de octubre

“El Mesías”

Viernes, 13 de diciembre y sábado 14 de diciembre

“La Colonia”

Sábado 1 de febrero y Domingo 2 de febrero

“Te Amo, Te Quiero”

Viernes, 27 de marzo y sábado 28 de marzo

Boletos y más información en bordercrossingmn.org