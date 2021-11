Bienvenido al condado de Nobles: El condado que más rápidamente se diversifica de Minnesota

Por: Angela Davis y Samantha Matsumoto-MPR

Durante la última década, Minnesota se ha vuelto menos blanca y más diversa. Según el Censo 2020, alrededor del 76 por ciento de los minnesotanos se identificaron como blancos y no hispanos en 2020, en comparación con el 83 por ciento en el último censo de 2010.

Todos los condados del estado se volvieron más diversos en la última década. En ningún lugar es más cierto que en el condado de Nobles, que es el condado de más rápida diversificación en Minnesota.

En 2010, las personas de color constituían un tercio de la población del condado. Diez años después, las personas de color representaban casi la mitad de la población del condado. Y en Worthington, la sede del condado, casi dos tercios de los residentes se identifican como personas de color.

En septiembre, la presentadora de MPR News, Angela Davis, y la productora, Samantha Matsumoto, llevaron el programa de Angela a visitar el condado de Nobles. Hablaron con la gente de allí sobre los cambios que han visto, los desafíos que el condado está experimentando y lo que les da esperanza para el futuro.

Angela Davis les trae esas conversaciones en la primera de una serie de dos partes sobre el condado de Nobles. Habla con dos mujeres que viven y trabajan en el condado. Y habla con un investigador sobre cómo la historia del condado de Nobles encaja en la cambiante demografía de Minnesota.

Estos son algunos de los aspectos más destacados de las entrevistas de Angela con Kimbrough y Rodríguez.

Nota del editor: Las citas que aparecen a continuación han sido ligeramente editadas por razones de longitud y claridad.

Leticia Rodríguez

Sobre por qué decidió postularse para Comisionado del Condado de Nobles en 2020:

En ese momento, decidí simplemente hacer que mi voz sea escuchada. Realmente no quería correr como una persona de color. Solo quería presentarme como persona. … Habría sido la primera mujer en la junta. (Son) todos hombres blancos. … Muchos de nuestros comisarios, concejales y miembros del consejo escolar no se comprometen con la comunidad. … ¿Cuándo fue la última vez que asistieron a un festival, a una fiesta de quince años, a cualquier evento que incluyera a las comunidades de color? Y me refiero a un compromiso real. … Así es como se llega a la inclusión. Te quedas, descubres a tus vecinos. Literalmente, asistes a festivales y cosas que incluyen a la gente de color.

Sobre la diferencia entre decir que Worthington es acogedor y ser realmente inclusivo:

Nuestra comunidad minoritaria ha aportado mucho a Worthington. Creo que todas las pequeñas empresas de la comunidad han aportado ingresos. En el centro de la ciudad hay muchos negocios propiedad de minorías. … Y en su mayor parte, todos esos negocios empezaron por su cuenta. No le pidieron a la ciudad. No sabían que había todas esas subvenciones y todo ese dinero disponible para poner en marcha su negocio. Lo hicieron por su cuenta. … Así que, si son tan acogedores, ¿por qué no van a las empresas y les dicen: “Cómo podemos ayudarles”? … Odio cuando (la gente dice): “Oh sí, somos acogedores. No vemos color”. Pero yo no puedo quitarme el color. ¿Cómo pueden no ver mi color? No puedo quitármelo.

Aisha Kimbrough

Sobre ir a la escuela en Worthington y tener profesores blancos mientras crecía

No fue hasta que llegué al instituto cuando sentí que me afectaba. … Siempre fui una estudiante ambiciosa, pero especialmente en la escuela secundaria, muy ambiciosa. Quería solicitar plaza en esas buenas escuelas, en esas buenas universidades, y hacer todas esas cosas increíbles, estar en la Sociedad Nacional de Honores. Pero lo que noté es que a veces parecía que la gente no quería que estuviera en esos espacios. Muchas veces, yo era la única estudiante de color o una de las pocas en mis clases avanzadas. … Y cuando tal vez quería rebatir el statu quo o hablar de algo importante como el racismo, me decían: “estás exagerando”. O “tienes que agradecer todo lo que te hemos dado como profesores y como mentores”.

Sobre el regreso a Worthington después de irse a la universidad

Ha sido una experiencia muy humilde volver a casa y al mismo tiempo una experiencia de arraigo. … Dejé Worthington yendo a la universidad muy enfadado y sintiendo un sentimiento de resentimiento contra mucha de la gente con la que crecí y la gente que se suponía que me apoyaba. A esa edad también me di cuenta de que el racismo es un problema muy grande en nuestra comunidad y que muchas cosas no están cambiando. Así que me fui enfadada.

Y ahora, al volver, y por supuesto ver muchos de los mismos problemas, pero también ver muchos cambios, me hizo sentir y sigue haciéndome sentir esperanzada. Así que ahora que he vuelto y veo, por ejemplo, que una mujer de color se presenta al ayuntamiento. Eso es enorme. Nunca vi eso mientras crecía. Ver a mujeres de color convirtiéndose en profesoras. Vuelvo con mucha más esperanza porque veo mucho potencial en nuestra comunidad.

Sobre lo que le da esperanza

Tengo mucha fe en los jóvenes de nuestra comunidad… Porque definitivamente veo el potencial y veo en estos jóvenes el impulso para hacer el cambio y cuestionar el sistema. … Así que creo que lo importante es seguir creando espacios para que los jóvenes se empoderen para luego ir a hacer ese cambio que quieren ver. Confío plenamente en que los jóvenes de nuestra comunidad crezcan y se presenten a las elecciones, que consigan esos trabajos mejor pagados y la educación que necesitan para hacer lo que quieren, para ser abogados y comisionados del condado, o lo que sea. Eso es lo que me mantiene esperanzado.