Beneficios de desempleo para los trabajadores durante la emergencia de COVID-19

Por: MinnPost

El gobernador Tim Walz firmó el lunes una orden ejecutiva para modificar el programa de seguro de desempleo de Minnesota en un esfuerzo por ayudar a las personas que luchan con el cierre de escuelas y empresas debido al novedoso coronavirus.

La orden fue la última de una serie de medidas tomadas por el gobernador para aumentar la respuesta del estado a COVID-19 y empujar a la gente a evitar las multitudes y tomar otras precauciones de salud. El viernes, Walz declaró una emergencia en tiempos de paz y advirtió contra las grandes reuniones. Para el lunes había cerrado escuelas y ordenado el cierre de restaurantes, gimnasios, teatros, museos y más.

Walz predijo que el efecto sobre los trabajadores podría ser profundo. “Esta será la mayor solicitud de seguro de desempleo en la historia de Minnesota”, dijo a los periodistas.

Los beneficios de desempleo son típicamente cerca del 50 por ciento del salario semanal promedio de un solicitante – hasta un máximo de $740. Ese dinero “no te llenará el vacío por completo”, dijo Walz. “Pero nuestra intención es tratar de asegurarnos de que no destruya a tu familia o el bienestar que tienes”.

Aquí está lo que está en la orden del gobernador, y qué consejos dieron los líderes del estado a los trabajadores que se enfrentan a una pérdida de empleo o de horas.

No hay período de espera

El programa de seguro de desempleo del estado, administrado por el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico (DEED por sus siglas en inglés), tenía un período de espera de una semana para que las personas accedieran a sus beneficios. La orden ejecutiva de Walz se deshace de esa demora, permitiendo a los trabajadores a “ser elegibles para los beneficios de desempleo tan pronto como sea posible”, dice la orden.

Es posible que no tenga que buscar empleo para obtener beneficios

Normalmente, para recibir el salario de desempleo, tienes que buscar activamente un empleo cada semana. Dada la preocupación por el distanciamiento social y la auto cuarentena debido a COVID-19, ese requisito no incluye trabajos que pongan en riesgo la salud y la seguridad. En efecto, las personas enfermas o aisladas no se verán obligadas a solicitar trabajos que comprometerían la salud pública si trabajaran.

Si está enfermo, en cuarentena o en casa debido a un brote en su trabajo, califica para el desempleo

El empleo sin seguro está destinado a personas que pierden el trabajo sin tener la culpa. La orden de Walz dice específicamente que incluye un permiso de ausencia cuando un empleado ha sido ordenado o recomendado para quedarse en casa o en aislamiento por los funcionarios de salud o su empleador debido a las preocupaciones de COVID-19. Dicha licencia puede ocurrir “independientemente de que el solicitante haya contraído o no una enfermedad contagiosa”.

Si te quedas en casa por falta de cuidado de los niños, tienes derecho a la prestación por desempleo.

La orden ejecutiva dice que, si no puedes ir a trabajar porque se ha cancelado la escuela o el cuidado de los niños, puedes obtener seguro de desempleo. Hay algunas limitaciones. El solicitante debe hacer un esfuerzo razonable para obtener otro tipo de cuidado infantil, así como solicitar tiempo libre “u otro tipo de alojamiento” a su empleador. Si eso no ayuda, entonces el desempleo es una opción.

Los negocios reciben un respiro

Normalmente, cuando un negocio despide a la gente, eso influye en su futura factura de impuestos para el programa de desempleo. La orden de Walz dice que los beneficios pagados como resultado de la pandemia COVID-19 no contarán en contra de los negocios. “No queremos que esos negocios se vean afectados negativamente por esta crisis”, dijo a los periodistas el comisionado de DEED Steve Grove.

Se exime de la limitación a los propietarios de negocios desempleados

La orden ejecutiva elimina el límite de cinco semanas para recibir beneficios a los propietarios de negocios que se queden sin empleo por culpa de COVID-19.

Si usted solicita el desempleo, hágalo en línea

Grove dijo a los periodistas que DEED ha estado trabajando para extender las horas para manejar el aumento del volumen de llamadas y las solicitudes de desempleo. Pero instó a la gente que se inscribe en el paro a hacerlo a través de la página web de la agencia: uimn.org. Los centros de llamadas del estado “simplemente no están preparados para manejar el volumen de llamadas que esperamos recibir en base a esta orden ejecutiva”, dijo Grove. Y las líneas deben ser reservadas para personas que no tienen acceso a Internet o que no hablan inglés o idiomas que tienen traducciones disponibles en los sitios web estatales.

https://www.minnpost.com/economy/2020/03/what-workers-need-to-know-about-unemployment-benefits-during-the-covid-19-emergency/