Bank of America nombra a CLUES y Pillsbury United Communities, 2020 Neighborhood Builders

El programa proporciona 400.000 dólares en fondos flexibles y entrenamiento de desarrollo de habilidades de liderazgo para avanzar en la movilidad económica en las ciudades gemelas

CLUES (Comunidades Latinas Unidas en Servicio) y Pillsbury United Communities han recibido el galardón 2020 Bank of America Neighborhood Builders® (Premio al Constructor del Vecindario en español) para las Ciudades Gemelas.

Neighborhood Builders es uno de los programas filantrópicos de Bank of América con dos componentes claves que incluyen una subvención de 200.000 dólares y un programa de capacitación en liderazgo de un año de duración para el director ejecutivo y un líder emergente de la organización. El programa de desarrollo de liderazgo de Neighborhood Builders ha sido reconocido como una de las mayores inversiones filantrópicas de la nación en el desarrollo de liderazgo sin fines de lucro.

CLUES (Comunidades Latinas Unidas en Servicio) utilizará la subvención de Neighborhood Builder para responder a la crisis de COVID-19 que ha tenido un profundo impacto en las comunidades latinas de Minnesota. Los nuevos fondos permitirán a CLUES expandir y adaptar su respuesta para apoyar a los individuos y familias a satisfacer sus necesidades básicas y a navegar la situación económica actual. La subvención de Neighborhood Builder también apoyará su trabajo en el cambio de sistemas y políticas que crean desigualdades y barreras para satisfacer las necesidades básicas.

“La negación de servicios federales a barrios marginados y las barreras a las oportunidades continúan creando brechas de acceso para los hogares latinos que ya están cargados de costos por la falta de vivienda y atención médica asequibles, empleos con salarios sostenibles y necesidades básicas. Los recursos culturales y el liderazgo de CLUES para dar forma a la movilidad socioeconómica y el bienestar de los latinos son hoy más críticos que nunca. El galardón Neighborhood Builder reconoce nuestro papel en el desarrollo de la comunidad y en los esfuerzos de construcción y retención de activos y proporciona inversión para avanzar en las iniciativas de construcción de riqueza para que los latinos puedan prosperar y progresar en Minnesota”, declaró Ruby Lee, presidenta y CEO de CLUES.

Pillsbury United Communities En Pillsbury United Communities, la subvención de Neighborhood Builders se utilizará para apoyar el lanzamiento de Justice Built Communities, una corporación de desarrollo comunitario y mariscal de campo de la comunidad. El objetivo de Justice Built Communities es impulsar un desarrollo económico equitativo que evite el aburguesamiento y el desplazamiento y, al mismo tiempo, dar prioridad al desarrollo empresarial y a la creación de riqueza en las comunidades de empresarios de color del área metropolitana de Minneapolis, de modo que cada persona tenga poder personal, social y económico.

“La inversión del Banco de América nos ayudará a impulsar la revitalización económica en toda nuestra ciudad. Debido a décadas de desinversión, muchas comunidades han quedado debilitadas sin la infraestructura necesaria para su reconstrucción. Justice Built Communities dará prioridad a las 5 aspiraciones de las personas que han vivido y trabajado en estas comunidades durante generaciones, ofrecerá apoyo directo a los pequeños empresarios de color, y levantará los bienes culturales que sabemos que todas las comunidades necesitan para prosperar y dar paso a un desarrollo económico equitativo”, dijo Adair Mosley, presidente y Director Ejecutivo de Pillsbury United Communities.

“Desde 2013, Bank of América ha invertido 2 millones de dólares en el programa Neighborhood Builder en nuestra comunidad”, dijo Katie Simpson, Presidenta de Mercado de Bank of América Twin Cities. “Especialmente ahora, cuando nos enfrentamos a tantos desafíos en las Ciudades Gemelas, es esencial que continuemos desplegando capital en nuestras comunidades, construyendo asociaciones intersectoriales y promoviendo el progreso socioeconómico”. Sabemos que CLUES y PUC están en una posición única para lograr grandes cosas como ‘Constructores de Vecindario y estamos orgullosos de poder apoyarlos este año.

“El banco comenzó el programa de Neighborhood Builders en las Ciudades Gemelas en 2013 cuando el primer beneficiario fue City of Lakes Community Land Trust. En los años siguientes, las organizaciones locales sin fines de lucro EMERGE, Second Harvest Heartland, College Possible, Northside Achievement Zone, y Genesys Works recibieron subvenciones por parte de Neighborhood Builders. En 2019, el banco comenzó a ofrecer dos becas para constructores de vecindarios por año. En 2019, las dos subvenciones fueron Juxtaposition Arts y Project for Pride in Cuarto de estar.

Geoff Wilson, Director Ejecutivo de College Possible y 2016 Neighborhood Builder dijo, “Como líder emergente, encontré la inversión de Bank of America en el desarrollo de liderazgo a través de la beca Neighborhood Builders como una de las partes más valiosas y únicas del programa. Ahora, como Director Ejecutivo de College Possible, sigo utilizando las habilidades que aprendí junto con otros líderes de todo el país a través del programa de Neighborhood Builder”.

A nivel nacional, desde 2004, Bank of America ha invertido más de 260 millones de dólares en 50 comunidades a través de Neighborhood Builders, asociándose con más de 1.300 organizaciones sinfines de lucro y ayudando a más de 2.600 líderes de organizaciones sin fines de lucro a fortalecer sus habilidades de liderazgo.