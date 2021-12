Así puede apoyar a las empresas de minorías de Minnesota

Por: Jiwon Choi-MPR

Los dos últimos años han sido duros para todo el mundo, pero para muchas empresas, especialmente las dirigidas por empresarios de color, la pandemia y los disturbios civiles tras el asesinato de George Floyd supusieron una gran amenaza para su salud económica y su sustento.

Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica del año pasado muestra que los propietarios de negocios de color se vieron desproporcionadamente afectados por la pandemia de COVID-19: desde febrero de 2020 hasta abril de 2020, más del 40% de los propietarios de negocios negros en Estados Unidos cerraron sus operaciones, una tasa significativamente mayor en comparación con el 17% de los propietarios blancos y la media nacional del 22%.

Otros grupos de minorías raciales también experimentaron fuertes descensos, ya que 1 de cada 3 empresas de propietarios latinos cerró y 1 de cada 4 empresas de propietarios asiáticos cerró en el periodo de dos meses.

Además, muchos propietarios de pequeñas empresas en las Ciudades Gemelas y en todo el estado se vieron muy afectados por las consecuencias del asesinato de Floyd, y todavía se están recuperando de los daños más de un año después. Para ayudarles a compensar las pérdidas y como parte del actual ajuste de cuentas racial en todo Estados Unidos, varias grandes empresas y políticos prometieron apoyo a los empresarios de color, pero sólo se ha cumplido una parte de las promesas.

Mientras las empresas luchan por mantenerse a flote en esta segunda temporada navideña de COVID-19, ¿qué puedes hacer para apoyar a los empresarios de color y fomentar una economía local más inclusiva? Más allá de una compra o donación puntual, aquí tienes una lista de cosas que puedes hacer ahora para ayudarles.

Compra local, compra diversa

Tras el asesinato de Floyd y el subsiguiente ajuste de cuentas racial, un puñado de organizaciones locales y nacionales se han unido para animar a los consumidores a comprar en negocios dirigidos por personas de comunidades tradicionalmente marginadas.

Si buscas dónde comprar para apoyar a esas comunidades en tu zona, aquí tienes algunos recursos útiles que te ayudarán a localizar negocios propiedad de BIPOC (por las siglas en inglés para Black, Indigeneous and People of Color), desde restaurantes y panaderías hasta diversos servicios profesionales.

Conéctese con la comunidad, sea un aliado

Además del apoyo financiero a las empresas BIPOC a través de donaciones y compras, hay iniciativas que se centran en potenciar el espíritu empresarial en las comunidades de color mediante la concienciación y la promoción de alianzas.

Black Business Enterprises, fundada por la directora general Nancy Korsah, tiene como objetivo fomentar la economía negra y ayudar a las comunidades negras de Minnesota y de todo Estados Unidos a prosperar. La organización facilita las conversaciones de la comunidad en varios medios sociales, incluidas sus páginas de Facebook/Instagram y un grupo de Facebook centrado en Minnesota, donde los expertos y los miembros de la comunidad empresarial comparten consejos para el éxito empresarial y palabras sobre eventos y tiendas dirigidas por propietarios de negocios negros.

Coalición Empresarial de Minnesota para la Equidad Racial: La coalición está formada por más de 80 propietarios de empresas y líderes del sector en todo el estado que comparten el objetivo de empoderar a los negros de Minnesota y fomentar una economía más inclusiva en Minnesota. Han desarrollado un conjunto de herramientas en el que cualquiera puede aprender cómo ser un aliado de los empresarios BIPOC y qué acciones pueden llevar a cabo para buscar la equidad racial en el sector empresarial.

Black Business Is Beautiful: Una vez al mes, puedes comprar y relacionarte con vendedores negros y de color en The Black Business Is Beautiful, un mercado para empresarios BIPOC. Puedes encontrar información sobre los próximos eventos del mercado popup y otras conversaciones con la comunidad en su sitio web o en su página de Facebook.

Subvenciones e iniciativas para empresarios BIPOC

Si usted es propietario de un negocio de color o conoce a alguien en la comunidad empresarial BIPOC, estas subvenciones e iniciativas podrían ayudar a que el negocio se recupere de las pérdidas durante la pandemia y prospere.

Iniciativa para empresarios de minorías: MN Cup, un programa de la escuela Carlson School of Management de la Universidad de Minnesota, apoya a los empresarios BIPOC, a los inventores, a las pequeñas empresas y a las empresas de nueva creación del estado a través de la tutoría y el patrocinio. Su Iniciativa para Empresarios de Minorías se ha creado para abordar las disparidades raciales y los retos a los que se enfrentan los empresarios de color en Minnesota. Puede encontrar más información sobre el asesoramiento empresarial, la asistencia financiera y otras oportunidades de la iniciativa aquí.