Arrestados en Chicago los hombres buscados por el tiroteo en el Mall of America

Picosaradio.com

La policía de Bloomington dijo que los dos hombres buscados por el tiroteo en el Mall of America fueron arrestados el jueves en el estado de Illinois después de que los vieron cortándose el cabello.

El presunto tirador, Shamar Lark, de 21 años, y el hombre que, según la policía, ordenó a Lark que disparara, Rashad May, de 23 años, habían estado prófugos durante la última semana.

Durante una conferencia de prensa el jueves, el jefe de policía de Bloomington, Booker Hodges, dijo que Lark y May fueron detenidos durante una parada de tráfico en Chicago. Los habían visto salir de una barbería y luego subirse a un automóvil. El automóvil, conducido por una mujer, fue detenido por la Fuerza de Tarea contra Fugitivos del FBI de Chicago, y fueron detenidos sin incidentes.

“Hace una semana, dijimos que no puedes disparar en el centro comercial y esperar salirte con la tuya. No puedes cometer estos actos y pensar que vas a disfrutar de las libertades de una sociedad libre y (ahora) Me están cortando el pelo. Cortes de pelo”, dijo Hodges.

Los oficiales dijeron el 4 de agosto que Lark disparó múltiples veces dentro del centro comercial después de una pelea en la tienda Nike. La policía dijo que parece que May “incitó” a Lark, quien luego disparó varias veces. Afortunadamente, nadie resultó herido por los disparos, pero el acto provocó un pánico que hizo que la gente corriera y buscara seguridad mientras los oficiales barrieron el centro comercial.

En los días posteriores al tiroteo, otras tres personas fueron arrestadas acusadas de ayudar a Lark y May: Denesh Raghubir, de Minneapolis, de 21 años, Delyanie Kwen-Shawn Arnold, de Burnsville, de 23 años, y Selena Raghubir de Bloomington.

Lark y May iban a ser ingresados ​​en la cárcel del condado de Cook en Illinois, y luego tendrían una audiencia de extradición para que puedan ser devueltos a Minnesota. En cuanto a por qué estaban en Chicago, Hodges dijo que la policía cree que tenían raíces allí.

Las autoridades encontraron un arma en el vehículo, pero no saben si fue el arma utilizada en el centro comercial. Hodges tampoco dijo si la mujer que conducía el automóvil fue arrestada, pero emitió una advertencia a cualquier otra persona involucrada:

“Cualquiera que los haya ayudado y podamos averiguarlo, también los vamos a encerrar”, dijo Hodges.

Disparos y cargos

El 4 de agosto, la policía que trabajaba en Mall of America respondió a múltiples disparos en la tienda Nike, donde encontraron tres casquillos de bala en el piso dentro de la entrada. Los oficiales revisaron el video de vigilancia, que mostraba una pelea que involucraba a seis personas cerca de la caja de la tienda, lo que provocó que los clientes huyeran.

Luego, dos personas involucradas en el altercado abandonaron la tienda brevemente antes de que el sospechoso regresara y disparara un arma de fuego varias veces a los hombres involucrados en la pelea. El presunto tirador, identificado el lunes como Shamar Lark, de 21 años, y otro hombre, identificado como Rashad May, de 23 años, salieron corriendo por las puertas norte del centro comercial hacia el estacionamiento de IKEA, según los cargos.

Más tarde se supo que los dos hombres podrían haber sido recogidos por un servicio de transporte del hotel Best Western en IKEA y llevados al hotel, justo al sur del Mall of America.

La policía cree que May llamó a Arnold unos minutos después del tiroteo y recibió cinco llamadas de Arnold entre las 4:20 p. m. y las 4:23 p. m., según la denuncia. Luego, Arnold se puso en contacto con su novia, Selena Raghubir, quien es subgerente en el Best Western, así como con el primo de Selena Raghubir, Denesh Raghubir, quien recogió a Lark y May en IKEA en el autobús del Best Western.

Denesh Raghubir le dijo a la policía que sabía que los dos hombres eran amigos de Selena Raghubir, y cuando los dejó en Best Western, Selena Raghubir abandonó inmediatamente la recepción y no la vio durante unos 45 minutos, según los cargos. Dijo que Selena Raghubir lo llamó más tarde y le preguntó a qué hora se fue la policía.

El 5 de agosto, los agentes registraron la casa y el vehículo de Arnold y Selena Raghubir, donde encontraron las camisetas que llevaban los hombres en el momento del tiroteo, según los cargos.

Búsqueda posterior

Durante una conferencia de prensa el lunes por la tarde, el jefe de policía de Bloomington, Booker Hodges, publicó fotos que mostraban a Lark y May. Hodges dice que May “impulsó” a Lark a dispararle a la tienda, y Lark siguió adelante.

La policía emitió una orden de arresto a nivel nacional para Lark y May y tenía información de que el dúo podría estar en el área de Chicago.

“No puedes, en una sociedad libre, seguir disfrutando de todas las libertades que tenemos y cuando muestras una total falta de respeto por la humanidad disparando en una tienda de un centro comercial llena de gente”, dijo el jefe Hodges. “No podemos tolerar eso como sociedad“.