Angel of Hope Animal Rescue recibe $41,850 de PetSmart Charities® para ayudar a mascotas a encontrar su hogar en Minnesota

Comunicado de prensa – Dayton, Minn.

Angel of Hope Animal Rescue ha recibido una subvención de $41,850 de PetSmart Charities para ayudar a preparar a más mascotas de refugios en Minnesota para su adopción y garantizar que estén listas para encontrar hogares amorosos. Con la ayuda de esta subvención, la organización ampliará su capacidad de investigación para que las mascotas bajo su cuidado puedan encontrar un hogar.

Las mascotas que se unen a Angel of Hope Animal Rescue no pueden ser puestas en adopción hasta que se complete la investigación adecuada. Esto a menudo atrasa el proceso para que las mascotas puedan mudarse a sus hogares adoptivos. Esta generosa donación soportara el propósito de incrementar equipo que permitirá que su sala de cirugía interna maneje un mayor volumen de esterilización / castración y cirugías especiales, como los dentales.

“Nuestro objetivo es no solo reducir la población de mascotas sin hogar mediante esterilización / castración; sino también permitir que nuestras mascotas de acogida estén listas para encontrar sus hogares adoptivos lo más rápido posible “, dice Laura Uecker, Directora Ejecutiva de Angel of Hope Animal Rescue. Con la ayuda de esta donación de PetSmart Charities, Angel of Hope puede aumentar su capacidad de investigación obteniendo más equipos, como mesas adicionales de preparación y cirugía “.

“Nos enorgullece reafirmar nuestra larga relación con Angel of Hope y su trabajo para ayudar a las mascotas sin hogar de lugares cercanos y lejanos a encontrar hogares amorosos”, dijo Sophie Faust, gerente de relaciones asociadas de PetSmart Charities. “Esperamos que este financiamiento ayude a brindar una atención más integral a las mascotas y, al mismo tiempo, reduzca su estadía en un refugio”.

Desde 1994, a través de su asociación con casi 4,000 sociedades humanas, SPCA y rescates de mascotas en América del Norte, PetSmart Charities ha ayudado a más de 9 millones de mascotas a encontrar hogares amorosos a través de su programa de adopción en la tienda en más de 1,650 tiendas PetSmart®. El principal financiador del bienestar animal también ha donado casi $400 millones para impactar positivamente a las comunidades, ayudar a preservar a las familias, mejorar el acceso a la atención veterinaria y conectar a personas y mascotas a través de iniciativas como esta con Angel of Hope Animal Rescue.

Acerca de Angel of Hope Animal Rescue: Angel of Hope Animal Rescue es una organización de rescate de mascotas 501 c3 con sede en Minnesota que trabaja con más de 1,300 gatos, gatitos, cachorros y perros anualmente. Estas mascotas se unen a nosotros desde confiscaciones locales, refugios y entregas de propietarios. Tenemos alianzas con grupos de bienestar animal en todo el mundo desde las Dakotas hasta Texas, incluso hasta México, y tan cerca como al lado. Nos esforzamos por ayudar a tantas mascotas como podamos; asegurando que podamos ofrecer a cada mascota lo que se necesita para trasladarlas a sus hogares adoptivos.

ACERCA DE PETSMART CHARITIES®: PetSmart Charities, Inc. se compromete a encontrar hogares amorosos y de por vida para todas las mascotas mediante el apoyo a programas y liderazgo de pensamiento que unen a las personas y las mascotas. A través de su programa de adopción en la tienda en todas las tiendas PetSmart® en los Estados Unidos y Puerto Rico, PetSmart Charities ayuda a encontrar hogares y familias permanentes para más de 500,000 mascotas de refugio cada año. PetSmart Charities también proporciona subvenciones para organizaciones sin fines de lucro alineadas con su misión. Cada año, millones de compradores generosos de PetSmart ayudan a las mascotas que lo necesitan haciendo una donación a PetSmart Charities usando las almohadillas de PIN en los registros de pago dentro de las tiendas PetSmart. A su vez, PetSmart Charities usa de manera eficiente más de 90 centavos de cada dólar donado para cumplir con su papel como el principal financiador del bienestar animal en América del Norte, otorgando más de $ 390 millones desde su creación en 1994.

Independiente de PetSmart Inc., PetSmart Charities es una organización 501 (c) (3) que ha recibido la calificación de cuatro estrellas de Charity Navigator, una organización de terceros que informa sobre la efectividad, la responsabilidad y la transparencia de las organizaciones sin fines de lucro, durante los últimos 16 años consecutivos, colocándola entre el uno por ciento superior de organizaciones benéficas calificadas por esta organización.

