¡AMOR QUE INSPIRA! LOS FAMOSOS QUE LLEVAN VARIOS AÑOS DE CASADOS

Quien dijo que el amor no existe es porque no conoce la historia de estas parejas famosas

POR: CYNTHIA VALDEZ-Hola.com

El amor no pasa de moda, y aunque los divorcios parecen estar a la orden del día en el mundo del espectáculo, hay famosos que nos hacen seguir creyendo en que el compañero perfecto de vida sí existe. Ellos, desde que cruzaron miradas, se volvieron inseparables y son una muestra de que el amor puede contra todo, incluso contra paparazzi, rumores y el tiempo.

Además de ser de las parejas que más años llevan casadas, estas celebridades han sabido separar su vida personal de la pública, obsequiando sólo algunos detalles de su felicidad. Continúa leyendo y descubre quiénes son los famosos que llevan años de casados y que encontraron en su complicidad el camino ideal para un “vivieron felices para siempre”.

Ni la fama ni los videos llenos de chicas hermosas han logrado que Daddy Yankee le quite los ojos de encima a su esposa Mireddys González.

La pareja se casó en 1994, cuando ella tenía sólo 17 años. Hoy son padres de tres hijos y un ejemplo de matrimonio. El reguetonero recién celebró el cumpleaños de su esposa con una Jeep Gladiator Rubicon 2020, valuada en cerca de 190 mil dólares.

Emilio y Gloria Estefan

No se puede hablar de uno sin el otro. Y no podría ser de otra manera, pues Gloria y Emilio Estefan llevan casados desde 1978. La pareja de cubanos no sólo son un ejemplo de la música y el amor, sino también de la familia que han creado, que poco a poco se ha hecho de su propia fama.

Thalía y Tommy Mottola

Sus amigos Gloria y Emilio Estefan tomaron el papel de Cupido para que Thalía y Tommy Mottola se conocieran en 1998. El encuentro fue próspero y dos años después se casaron en una boa celebrada por todo lo alto en Nueva York.

Hoy la pareja lleva 19 años de casada y son padres de dos niños: Sabrina y Matthew, una linda familia tan alegre y ocurrente como los orgullosos papás.

Beyoncé y Jay-Z

Parece que apenas sucedió el flechazo entre ambos, pero en realidad aquel primer encuentro sucedió en 2002. La pareja desbordaba una química impresionante que quedó plasmada en su video Crazy in Love.

Se casaron en 2008 y en 2012 recibieron a su primera hija, Blue Ivy. En 2017 nacieron sus mellizos Rumi y Carter. Y aunque parecía haber un distanciamiento entre la pareja, que quedó evidente en el álbum Lemonade de la cantante, ambos supieron cómo resolverlo.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova

La música se encargó de unir los caminos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova. La belleza de la ex tenista fue ideal para el videoclip Escape del hijo de Julio Iglesias en 2001. La química de la pareja de inmediato hizo que surgieran rumores de un romance en la vida real.

Confirmaron su noviazgo en los Premios MTV 2002, cuando desfilaron tomados de la mano por la alfombra roja. Hoy tienen tres hijos: sus mellizos Lucy y Nicholas, y un bebé recién nacido de quien no han dado muchos detalles.

Raúl de Molina y su esposa

Su relación empezó como amigos, pero un buen día Millie llamó la atención de Raúl de Molina. La hoy esposa del presentador de El Gordo y la Flaca le puso un ultimatum, pues el reportero era bastante coqueto con las chicas.

Se casaron en 1995 y en el 2000 recibieron a su hija, Mia de Molina. Hoy la pareja continúa tan enamorada como el primer día.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

Se conocieron en el grupo Timbiriche y sus carreras los llevaron a actuar juntos en los melodramas juveniles de principios de los 90s.

La pareja se casó en 1994 en una boda televisada, y poco después recibieron a su primer hijo, Eduardo. Hoy son un ejemplo de amor y unión, y tienen una hermosa familia también conformada por Ana Paula, Alejandra, Manuel y Daniel.

Juanes y su esposa

Los más de 15 años de matrimonio entre Juanes y Karen Martínez son como cualquier otro: han tenido altibajos, ambos trabajan muy duro y se mantienen firmes gracias a su amor y a la bella familia que crearon con sus hijos Luna, Paloma y Dante.

David y Victoria Beckham

En 1997, cuando Victoria Beckham estaba en la cima del mundo como una de las integrantes de las Spice Girls, conoció al futbolista inglés que iba en ascenso.

A pesar de que muchos pensaban que se trataba de algo pasajero, el tiempo le dio la razón a Cupido pues llevan más de 20 años casados. Además de ser una de las parejas más adineradas del espectáculo, tienen una bella familia con sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.